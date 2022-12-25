40多歲男確診後現抗藥性細菌感染 住院一週病逝

COVID-19本土單週疫情較前一週增幅破1成，但指揮中心初估，未來一週平均單日新增個案不會破2萬例；另外，今天新增一名40多歲男性確診後出現抗藥性細菌感染，住院一週病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心下午公布最新統計，新增1萬7650例本土個案，較上週日（18日）增加2616例，升幅約17.4%；另外，境外移入增79例。

指揮中心統計，本土病例若以週研判計算，18日至24日當週新增12萬775例，比前一週、也就是11日至17日的10萬7315例，上升12.6%，這是單週疫情連續2度呈現上升趨勢。

指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，仍預估接下來這一週單日新增個案可能突破2萬例，但若以平均數分析，耶誕節（25日）至跨年這週平均單日新增不會超過2萬例；過年南來北往可能影響疫情，1月底至2月初過年後高峰，維持過去分析推估，平均單日新增病例數會落在2萬至3萬例。

今天確診個案新增中重症70例（中症45例、重症25例），其中24人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中22人有癌症等重大疾病或慢性病史，14人未打滿3劑疫苗、11人沒有接種任何疫苗，15人年齡超過80歲。

新增較年輕死亡個案為一名40多歲男性，本身有糖尿病、高血壓、心衰竭病史及末期腎臟病，使用腹膜透析，曾接種2劑疫苗，1日快篩陽性確診，採居家照護，7日持續發燒、咳嗽且有痰，赴醫院就醫，PCR檢驗陽性，X光檢查顯示有肺炎狀況。

莊人祥說，這名個案在住院期間症狀惡化，14日出現抗藥性金黃色葡萄球菌菌血症、敗血症，轉院至其他醫學中心加護病房治療，經積極救治，仍不幸於15日死亡，死因為敗血性休克、菌血症合併感染性心內膜炎、瓣膜性心臟病合併心臟衰竭及COVID-19確診。

根據指揮中心統計，今年1月1日至12月24日本土輕症、無症狀個案累計858萬8195例、占99.55%，中症累計2萬2768例、占0.26%，重症累計1萬6688例、占0.19%，其中死亡累計1萬4244人。

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