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大陸疫情再次爆發！數月內恐超過百萬人死亡 醫分析對台影響

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸疫情再次升溫，圖為上海長寧某醫院發熱門診的病患。 法新社
中國大陸疫情再次升溫，圖為上海長寧某醫院發熱門診的病患。 法新社

中國大陸疫情再次爆發，各地確診數明顯增加，同時我國國內疫情也稍微升溫，加上跨年和農曆新年等節日的到來，究竟是否會對台灣造成影響？北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，大陸流行的是BA.4、BA.5病毒株，以及BF.7變異株，因此台灣受到的影響應該是不會太大。

姜冠宇今（25）日在臉書上發文，提到中國大陸的新冠疫情持續延燒，各國流行病專家也紛紛預測，未來幾個月大陸會有超過100萬人死亡，而且這只是純粹病毒感染直接造成的死亡，並沒有整體考慮其他因中斷、延遲治療而導致的額外死亡。

是否會對台灣造成影響？姜冠宇表示要看病毒株的種類，變種病毒株BF.7和BA.4、BA.5病毒株的親緣算近，因此對於二價疫苗的免疫逃避也相似。然而，目前中國大陸流行的是BA.4、BA.5病毒株，以及BF.7變異株，而非BQ1或XBB，「受到的影響應該是不會太大，我們要小心的是免疫逃脫能力比較強的亞洲XBB」。

不過，姜冠宇建議小三通採取「階段性開放」，台商返鄉要有系統性採檢，先確認對岸來者的比例、定序種類，畢竟重症比例再低，不小心母數搞大，分子還是很可觀，如果通過階段性測試，病毒株真的如上所述，對我們影響就不大。

最後，姜冠宇提醒不要因為預測的影響不大，就掃購藥物寄到中國大陸，「不是只有新冠肺炎才是病，這次冬天也有很多呼吸道疾病捲土重來，老人家也有很多過不了年的，要備著我們自己的資源！不要亂來」。

新冠肺炎 COVID-19

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