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5歲童打COVID-19疫苗喘吁吁 診斷疑似妥瑞症發作

中央社／ 台北25日電

5歲的小蘭打完第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後1週，被媽媽發現常常做深吸氣動作，好像喘不過氣，嚇得帶著小蘭去檢查，幸好皆無異常，醫師懷疑可能是妥瑞症發作。

像小蘭這樣的孩子不算少見，但並非所有民眾都認識妥瑞症，書田診所小兒科主任潘俊伸透過新聞稿介紹，妥瑞症在臨床上的定義是18歲前出現多種不自主動作，合併1種或以上的不自主聲音，且需持續1年以上。

潘俊伸指出，妥瑞症常在5至6歲時開始出現症狀，10至14歲時症狀較嚴重，約2/3的患者到青春期後會逐漸改善甚至完全消失。焦慮或刻意抑制發作往往會加重症狀的出現頻率，通常不需要特別的藥物治療。

潘俊伸說，部分患者會採用行為治療，進行對抗反應訓練，讓小朋友先察覺自己症狀發作前的徵兆，採取應對動作讓症狀較不明顯、較不會引起旁人注意；妥瑞症患者常會伴隨其他共病，如注意力不足過動症、強迫症，針對這些問題進行治療也可改善妥瑞症症狀。

潘俊伸表示，妥瑞症兒童養成生活作息正常、飲食營養均衡及運動習慣是很重要的，飲食上儘量避免食用加工食品及含有咖啡因的食物、飲料；另外，有研究指出，大量運動對於減輕症狀也有幫助。

潘俊伸提醒，家人及學校老師則扮演非常重要的角色，師長必須對有妥瑞症的兒童及青少年提供適時的幫助與支持，同儕的理解與同理心更可減少霸凌現象的發生。妥瑞症症狀不固定，往往和情緒起伏、壓力、環境等有關，當發現孩子持續有不自主的動作或發聲時，應及早就醫鑑別診斷。

目前的研究顯示，妥瑞症相關的不自主抽搐異常症狀，可能與基因遺傳有相當密切關係，5成以上患者有家族史，家族的一等親成員會出現此症狀是一般族群的10倍以上；也有研究表示與腦部多巴胺有關。

潘俊伸特別提到，有許多抽搐異常可能因為疾病或心理壓力等因素而引起，持續不到1年或是只有單純不自主動作、聲音，無法確診為妥瑞症，可稱為暫時性抽搐；單純只有動作或聲音的不自主行為，則歸類為慢性聲音或動作抽搐疾患。

新冠肺炎 COVID-19

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