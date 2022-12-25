熱議題／疫情影響 去年診所就醫減2成
健保署統計，疫情期間國人就醫變化，二○二○年、二○二一年的醫療院所整體就醫件數明顯下降，基層診所影響最大，光是去年降幅就達百分之十九點五，並以耳鼻喉科減少最多；醫院則是以小兒科就診間數衰退最多，去年衰退高達百分之廿九點九。
健保署統計，疫情爆發前，二○一九年就醫總件數為三億九千多萬件，疫情後，二○二○年就醫件數降至三億六千多萬件，二○二一年更降至三億三千多萬件，其中基層診所降幅最大，診所降幅最多的科別，依序為耳鼻喉科、小兒科、胸腔內科；醫院就醫量減少的三大科別，分別為小兒科、復健科、耳鼻喉科。
不過，疫情期間仍有逆勢成長科別，診所就醫量成長的科別，為內分泌科、精神科、心臟血管內科，其中精神科增加趨勢最明顯；醫院就醫量增加的科別，為風濕免疫科、心臟血管內科、腎臟內科。
健保署醫務管理組副組長劉林義分析，就醫量減少有二大因素，一是去年三級警戒，醫院嚴格管制，造成民眾就醫不便或擔心就醫時染疫而不願就醫，二為疫情期間人人戴口罩，降低感冒、氣喘等上呼吸道感染，幼童腸病毒患者也降低，民眾無就醫需求。
基層診所小兒科、耳鼻喉科大幅減少，健保署長李伯璋表示，這二科別的診所患者，大多是兒童，疫情期間兒童外出機率大減，加上國人落實戴口罩及洗手措施，兒童更不例外，上呼吸道感染疾病銳減；復健科患者需長時間復健，也因為需前往醫院，憂心染疫而作罷。其餘就醫人數上升的科別，因可能會影響生命，患者有必須回診的需求。
精神科在疫情期間人數明顯增加，台灣自殺防治學會理事楊聰財表示，據他臨床觀察，疫情讓民眾感受到經濟壓力的比率增加約三成，進而引發失眠、焦慮、憂鬱、自律神經失調等症狀，不敢到大醫院求診憂心染疫，反而是到臨近的診所就醫，也讓精神科診所在疫情期間就醫量成長。
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