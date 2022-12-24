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連3天疫情升溫！本土+17,949、境外+117、死亡+36 增幅16.1%

連3天疫情升溫 本土+1萬7949 117例境外 死亡+36 增幅16.1%

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國內新增1萬8066例COVID-19確定病例，分別為17949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增1萬8066例COVID-19確定病例，分別為17949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1萬8066例COVID-19確定病例，分別為17949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周六多2485例，增加約16.1%。

指揮中心表示，今日新增之17,949例本土病例，為8,102例男性、9,828例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,533例)，台中市(2,240例)，桃園市(2,062例)，台北市(1,994例)，高雄市(1,852例)，台南市(1,420例)，彰化縣(870例)，新竹縣(635例)，新竹市(560例)，苗栗縣(427例)，屏東縣(397例)，雲林縣(316例)，南投縣(303例)，宜蘭縣(281例)，嘉義縣(265例)，基隆市(243例)，花蓮縣(172例)，嘉義市(159例)，金門縣(93例)，台東縣(82例)，澎湖縣(44例)，連江縣(1例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為20例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月28日至12月21日，死亡日期介於6月27日至12月21日。

指揮中心說，今日新增117例境外移入個案中，為62例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(6例)，中國及南韓(各4例)，香港及新加坡(各3例)，美國、英國及奧地利(各1例)，另94例感染國家為調查中。入境日期介於今年11月23日至12月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,579,323例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,896,721例排除)，其中8,681,672例確診，分別為39,364例境外移入，8,642,254例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,075例COVID-19死亡病例，其中15,058例本土，個案居住縣市分布為新北市2,947例、台北市1,642例、台中市1,606例、高雄市1,475例、台南市1,123例、桃園市1,112例、彰化縣941例、屏東縣585例、雲林縣496例、南投縣491例、苗栗縣414例、嘉義縣391例、宜蘭縣322例、基隆市313例、花蓮縣262例、嘉義市258例、新竹縣252例、台東縣192例、新竹市162例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

國內新增1萬8066例COVID-19確定病例，分別為17949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增1萬8066例COVID-19確定病例，分別為17949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增1萬8066例COVID-19確定病例，分別為17949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增1萬8066例COVID-19確定病例，分別為17949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，今日新增的病例數較上周六多2485例，增加約16.1%。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，今日新增的病例數較上周六多2485例，增加約16.1%。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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