藥品限購等同搶購 前食藥局長：指揮中心反應過於激烈

行政院昨宣布恢復小三通，衛福部擬祭藥物限購令，避免引發搶藥潮，與日前一再強調藥物沒有短缺，沒有搶藥潮完全不同。前食藥局長、陽明交通大學藥物科學院教授康照洲說，政府強調藥品缺貨擬祭出限購令，「其實沒有必要」，因限購等同搶購，限購令一出，讓原本不想買藥的民眾都跑去買了，反而讓民眾心理更加恐慌、緊張，形成「反效果」。

外界質疑，政府頻喊缺藥、搶藥，是否炒作兩岸議題？他說，2022縣市長選舉期間，採購BNT疫苗議題成為政治問題，難免國人會有此想法，但指揮中心沒有必要做這件事，現在外界十分關心中國大陸疫情、缺藥情形，指揮中心不得不加以反應，但反應「不需要過於激烈」，讓缺藥或搶藥議題單純化，政府重要的事，就是不要影響民眾用藥的情形，把政治問題擺一邊。

康照洲昨更於臉書發文，「我是前食藥局長（現食藥署），止痛鎮熱，我買台灣製造藥品」。他說，從缺藥角度來看，政府現在應採用疏導方式，首先應宣導生病才需吃藥的觀念，不要讓民眾濫用藥物，其次宣導如果服藥過量，恐造成肝功能損傷，千萬不要過量服藥，最後應提醒民眾現在某一廠牌藥物缺貨，可能是鋪貨等問題，但國產退燒藥等藥物充足、品質也不錯，不需拘泥於某一廠牌而搶購，更不需要囤積藥物。

康照洲說，中國大陸突然解封，引起民眾搶藥潮，有如當初國內搶買口罩，當時還有民眾為在日本的家人買口罩、寄口罩，因此有這種搶購的心情是難免的，但據他了解，大陸製藥量能是滿大的，因此，現在缺藥情形應是一個短暫的狀況。

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