未來可換BNT次世代疫苗 薛瑞元：商業策略本來多變

台灣是否進口BNT次世代疫苗持續受關注，上海復星醫藥昨天聲明，未來訂單都可換成BNT次世代雙價COVID-19疫苗，衛福部長薛瑞元認為，商業策略本來多轉折，樂見這樣的轉變。

鴻海創辦人郭台銘近日呼籲台灣進口BNT次世代雙價COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，中央流行指揮中心指揮官王必勝昨天表示，曾嘗試將未交貨的BNT單價COVID-19疫苗換次世代雙價疫苗，但礙於合約無相關內容，無法比照莫德納換貨。

薛瑞元今天上午出席立法院衛環委員會議，列席報告業務概況，並備質詢。會前接受媒體聯訪時，被問及上海復星醫藥聲明提及，未來訂單都是可以換成BNT次世代雙價疫苗，台灣是否有未到貨BNT單價疫苗可換，他說，目前原有合約已履行完畢，上海復星說的是未來式，樂見這樣的轉變。

BNT疫苗總數近2300萬劑，分別為民間捐贈1500萬劑及政府自購766萬劑，不論是今年採購的成人劑型BNT單價疫苗、輝瑞兒童或幼兒劑型疫苗街全數到貨，據指揮中心昨天晚間提供最新統計，成人劑型BNT單價疫苗剩餘29萬劑，兒童劑型輝瑞單價疫苗還有130萬劑。

有媒體問及，面對上海復星在台灣出現BNT次世代疫苗相關輿論風波後，突然急轉彎政策，是否很離奇，薛瑞元認為，這是商業上的策略，本來就是有很多轉折，商業策略不會像國家政策轉彎困難，生意人做轉變非常有彈性。

至於復星醫藥12月4日向台灣相關部門提交5至11歲兒童群體的輝瑞次世代疫苗的緊急使用申請，薛瑞元表示，確實有收到相關緊急授權申請資料，目前正在審查中。

再次被問到郭台銘臉書提到的「禽獸食祿」說法，薛瑞元先是輕笑幾聲，他說，昨天說明過，這中間可能有些誤解，他也沒有對話入座，是否會覺得話說太重，這個可以自己感受，每個人感受不一樣。

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