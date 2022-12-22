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冷眼集／郭董一句話穿越古今 蔡政府似東漢末年？

聯合報／ 本報記者林政忠
永齡基金會創辦人郭台銘（左）近日批評BNT疫苗採購事宜，槓上指揮中心、衛福部。記者侯永全／攝影
永齡基金會創辦人郭台銘（左）近日批評BNT疫苗採購事宜，槓上指揮中心、衛福部。記者侯永全／攝影

郭台銘昨天十六字箴言回嗆衛福部薛瑞元：「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。郭董一句話穿越古今，蔡政府驚似東漢末日王朝，令人感嘆今夕是何夕。

面對蔡政府採購疫苗亂象，郭台銘引用三國演義「武鄉侯罵死王朗」章節，重批蔡政府。除了郭董引用的十六字箴言，三國演義的下一段原文更犀利：「狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政；以致社稷丘墟，蒼生塗炭。」蔡政府防疫失靈枉死上萬國人，昔有諸葛亮罵王朗，今有郭台銘罵政府；三國演義雖是虛構情節，但郭借古諷今，令許多人頗有同感。

蔡英文當年靠「三隻小豬」小額募款贏得民心，當時收到小攤商沾滿油漬的零錢和支持，一度傳為佳話，如今廟堂之上爭權奪利，豪擲納稅人血汗錢。為了高端利益擋下其他疫苗，不只延誤防疫，更犧牲寶貴人命；為了護航「小英男孩」，全黨不分黑白戰台大、卡慈濟，當年「三隻小豬」起家、如今挨罵「禽獸食祿」，何其諷刺。

蔡政府今年預估稅收超徵四千五百億元，各界呼籲優先「還稅於民」，不要用來綁樁，但財政部不打算還稅於民，而要用來減少舉債和還債，忘了蔡總統二○一九年元旦致詞曾表示，國家稅收超出預期，應讓收入較少者分享到經濟成長紅利，就像公司盈餘優先分享員工。

蔡英文二○一二年參選總統時提出「十年政綱」，當時她曾主張財富重分配，且運用公共供給和社福、就業政策，縮短貧富差距；在野的蔡主席拋出「十年政綱」正好滿十年，蔡總統卻離自己理想愈來愈遠，把初衷拋腦後。

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