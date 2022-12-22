與薛瑞元隔空駁火 郭台銘16字回擊：禽獸食祿

鴻海創辦人郭台銘關切政府未採購ＢＮＴ雙價疫苗，呼籲給予更多疫苗選擇，但昨天遭衛福部長薛瑞元指「聽起來好像是ＢＮＴ的推銷員」。郭台銘先在臉書以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」表達遺憾，希望執政者體民所苦，廣納建言；郭台銘辦公室隨後也發聲明，「照官的邏輯講法，台灣的家長們許多也是ＢＮＴ業務代表」。

郭台銘連日提出ＢＮＴ雙價疫苗議題，昨演變成與薛瑞元隔空駁火。郭台銘前晚發文抱怨，九十七歲母親需打ＢＮＴ次世代疫苗，目前台灣應沒有。薛瑞元昨天上午受訪回應，「這是郭董講的嗎？聽起來好像是ＢＮＴ的推銷員」。幾個小時後，郭在臉書貼文重砲回擊。

薛瑞元昨天傍晚再開記者會表示，之前ＢＮＴ、上海復星持續向中央流行疫情指揮中心遊說，希望增加購買疫苗，說詞也是「要給民眾多一些選擇」，在商言商，這是可以理解的；郭台銘指名品牌要政府採購，說法與業者相似，他才覺得訝異，「沒有想到是從郭董嘴巴裡面講出來」。

薛瑞元說，台灣購買ＢＮＴ疫苗必須透過上海復星，這是唯一銷售管道，上海復星也只有台灣一家買家，郭台銘作為世界知名的大企業家，對於商業判斷應該非常清楚；此外，國內疫苗存量現況，資訊是公開的，在綜合判斷下，在此時間點要求購買，「我才問這句，真的是郭董講的嗎？」

郭台銘辦公室發出三點聲明，指台灣在前幾劑疫苗中，民眾有不同選擇，所以後續當然也有民眾會有不同需求，高端若繼續有次世代的發展，政府疫苗採購也應納入考量；政府組織存在目的之一就是在照顧社會中可能相對少數人的需求，否則一切就依靠商業供需決定即可，更何況打ＢＮＴ的人還非少數。

郭辦指出，不同廠牌就算同成分的藥品都有其配方差異，混打疫苗政策是疫苗不足時的無奈之舉，如今國際疫苗市場供貨正常，一個負責任的政府，當然應該多方採購疫苗，讓人民有選擇的權利，政府的採購策略為何經常要獨押獨大，讓國民沒有選擇？這才是大家心中的疑惑。

郭辦提醒政府，還記得ＢＮＴ兒童疫苗劑型？當初政府也是要求民眾讓六至十一歲小孩打半劑莫德納，最後因為民怨和家長不放心，才又趕忙進ＢＮＴ兒童劑型，「照官的邏輯講法，台灣的家長們許多也是ＢＮＴ業務代表」。

對於郭回擊，薛瑞元未多做回應，他表示，也許表達不是很好，「只截取一段，就會覺得刺耳」，但如能互相理解，相信彼此都是為了國家、為了人民，所以沒有什麼好再回應的；「郭董對台灣有感情，還捐疫苗，相信在充分了解疫苗態勢，會站在國家利益上考量」。

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