BNT稱未來訂單可換次世代疫苗 指揮中心對政策轉變表示感謝

鴻海創辦人郭台銘稱年事已高的母親轉換疫苗風險高，要求政府引進BNT次世代疫苗。指揮中心日前表示，曾要求剩餘未到貨的BNT疫苗換為次世代疫苗遭拒。復星醫藥晚間以聲明稿表示，台灣「未來訂單都可以換成BNT次世代雙價疫苗」。對此，指揮中心回應，對於這樣的政策轉變表示感謝。

指揮中心晚間回應上海復星的聲明表示，曾於今年10月7日詢問BNT及復星公司，能否將尚未到貨110萬劑的兒童劑型疫苗換為次世代疫苗兒童劑型，當時復星公司回覆無此彈性。

現今國內次世代疫苗尚有400萬劑，次世代疫苗訂單也仍有1500萬劑可供使用，依照每日疫苗接種人數僅2至3萬人次計算，庫存量尚且充足。未來若有需求，一定會將BNT次世代疫苗列入明年疫苗採購考量。

復星醫藥晚間表示，12月4日已向台灣相關部門提交5至11歲兒童群體的BNT次世代疫苗的緊急使用申請。非常願意配合台灣地區的採購需求，在與台灣疾管署簽訂的採購合約框架下，未來訂單都是可以換成BNT次世代雙價疫苗，希望早日讓台灣民眾用上急需的疫苗。

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