上海復星稱可換BNT次世代疫苗 莊人祥：曾遭拒換
針對BNT次世代疫苗風波，上海復星醫藥表示，未來訂單都可換成BNT次世代雙價COVID-19疫苗。指揮中心發言人莊人祥今晚說，曾提更換要求但遭拒，未來仍會將BNT疫苗納入採購考量。
鴻海創辦人郭台銘近日呼籲台灣進口BNT次世代雙價COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，中央流行指揮中心指揮官王必勝昨天表示，曾嘗試將未交貨的BNT單價COVID-19疫苗換次世代雙價疫苗，但礙於合約無相關內容，無法比照莫德納換貨。
上海復星醫藥今天發布新聞稿指出，作為BNT在大中華地區（包括台灣）就COVID-19疫苗的獨家合作夥伴，始終依照協議及正常商業規則，向台灣供應疫苗，幫助加強疫情防控，協助台灣民眾早日恢復正常生活。
上海復星醫藥表示，在與台灣疾病管制署簽署的採購合約框架下，未來訂單都可以換成BNT次世代雙價疫苗；此外，已於12月4日向台灣相關部門提交面向5至11歲兒童群體的次世代疫苗緊急使用授權（EUA）。
對此，莊人祥晚間告訴中央社記者，先前曾向上海復星醫藥提過想更換，「但對方沒有答應」，當時沒有這樣的彈性，現在政策改變當然是表達感謝。
莊人祥指出，目前國內莫德納次世代雙價疫苗剩餘量約313萬劑，明年與莫德納間仍有1500萬劑疫苗合約，數量充足，但仍會把BNT疫苗納入採購考量，實際還是要看疫情狀況而定。
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