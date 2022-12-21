BNT吵不停 上海復星急發聲明：未來訂單可換次世代疫苗

前鴻海集團董事長郭台銘因替自己的母親擔憂沒有BNT次世代疫苗可打，幾度要求政府體察民意。不過衛福部長薛瑞元今則表示，郭台銘難道是BNT的推銷員嗎？復星醫藥今發出聲明表示，台灣「未來訂單都是可以換成BNT次世代雙價疫苗」，盼早日讓民眾用上急需的疫苗。

被指為BNT推銷員，郭台銘下午在臉書上憤怒貼出文章：「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言」。

薛瑞元也緊急舉行記者會說明，由於先前BNT和上海復星亦有向指揮中心遊說，希望增加採購劑量，說詞是要給民眾多一些選擇，當時都回應「會謹慎地評估是否採購」。但郭台銘的說詞與上海復星說法類似，因此「對於郭董會指名品牌，要我們採購覺得有一點訝異」。

復星醫藥晚間則發布聲明表示，作為BNT在大中華地區（包括台灣）新冠疫苗的獨家合作夥伴，始終依照協議及正常商業規則向台灣供應BNT新冠疫苗，協助民眾回歸日常生活。

復星醫藥新聞稿指出，12月4日已向台灣相關部門提交了5至11歲兒童群體的BNT次世代疫苗的緊急使用申請。目前，BNT成人和面向 5至11歲兒童群體的次世代疫苗在美國和歐洲都已經獲批；香港和澳門也已經開始為當地居民接種BNT成人次世代疫苗。

復星醫藥強調，非常願意配合台灣地區的採購需求，在與台灣疾管署簽訂的採購合約框架下，未來訂單都是可以換成BNT次世代雙價疫苗，希望早日讓台灣民眾用上急需的疫苗。 復興醫藥強調，非常願意配合台灣地區的採購需求，未來訂單可以換成BNT次世代雙價疫苗。圖／復星醫藥提供

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