遭郭台銘16字回嗆 薛瑞元：對「說詞」和BNT、上海復星相同感到訝異
BNT次世代疫苗風波未歇，衛福部長薛瑞元指關心BNT次世代疫苗的鴻海董事長郭台銘說詞像是BNT推銷員。郭台銘下午再度於臉書再以16字回嗆，建議執政者體民所苦，廣納建言。對此，衛福部長薛瑞元表示，郭董這些話確實重了一點；他也澄清，上午在立院是對於郭台銘的「說詞」和BNT以及上海復星要求採購的說法相同，感到訝異。
郭台銘下午在臉書發文：「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言」。
薛瑞元表示，之前BNT和上海復星也有向指揮中心遊說增加購買，說詞也是要給民眾多一些選擇，我們也都說會謹慎地評估是否採購。這本來就是一直有在和BNT和上海復星回應。因為和廠商說法類似，因此「對於郭董會指名品牌，要我們採購覺得有一點訝異」。
薛瑞元說，目前莫德納次世代疫苗BA.1接種了180萬劑、BA.5接種了60萬劑，只有三件不良事件通報。在這樣的基礎上，可見不管先前接種什麼疫苗，再接種莫德納疫苗都相當安全。指揮中心也需要更好、更謹慎地評估，以免造成預算的浪費。
他說，以郭董這樣對台灣有感情、還捐疫苗的人來說，相信一定是充分了解疫苗的態勢，會站在國家利益上考量。
薛瑞元再次強調，BNT和上海復星要求國內購買，「在商言商，我們都理解」，指揮中心也都有陸續規劃，做適當的楚利，只是「沒有想到是從郭董嘴巴裡面講出來」。
但對於郭董的16字是否會再有回應，薛瑞元則表示，雖然上午也都有說會再研議，但也許表達不是很好，「只截取一段就會覺得刺耳」，但如果能夠互相理解，相信彼此都是為了國家、為了人民，所以「沒有什麼好再回應的了」。
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