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郭台銘透露昔買疫苗是獲「恩准」 侯友宜回應了

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
外界認為郭台銘提BNT是要選2024的起手式，侯友宜說，只要為國為民努力做事，都值得給他肯定。記者江婉儀／攝影
外界認為郭台銘提BNT是要選2024的起手式，侯友宜說，只要為國為民努力做事，都值得給他肯定。記者江婉儀／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘指出，去年採購BNT疫苗過程困難，獲總統蔡英文「恩准」才順利購買。新北市長侯友宜表示，新北市的疫苗都是中央調度，新北都是鼓勵市民打疫苗增加保護力。另外，外界認為郭台銘提BNT是要選2024的起手式，侯友宜說，只要為國為民努力做事，都值得給他肯定。

侯友宜今天在市政會議後受訪，被問及是否認同郭台銘說是獲得蔡英文恩准才讓BNT進來的說法，侯友宜表示，新北市這幾年來，疫情算是比較嚴重的地區，當時因為疫苗都是中央調度為原則，新北市都鼓勵市民趕快來施打疫苗，多增加保護力，疫情就會得到控制，這幾年都用這樣的方式，鼓勵市民施打疫苗。

外界解讀，郭台銘提出BNT的言論，是要選2024的起手式。侯友宜表示，郭台銘其實對台灣經濟產業發展，是一個很重要的領導人，這幾天看郭台銘為國為民，關心很多了國家大事，只要為國為民努力做事，都值得給他肯定。

新冠肺炎 COVID-19

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