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郭台銘籲買BNT次世代疫苗 王必勝：考慮中

聯合報／ 記者楊雅棠鄭媁劉宛琳／台北報導
永齡基金會創辦人郭台銘表示當初採購ＢＮＴ疫苗非常艱辛，並指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」記者侯永全／攝影
永齡基金會創辦人郭台銘表示當初採購ＢＮＴ疫苗非常艱辛，並指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」記者侯永全／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘指去年採購ＢＮＴ疫苗過程困難，獲蔡英文總統「恩准」才順利購買，不僅指執政當局未把人民生命作第一優先，還說如果疫苗可以早兩個月進來，死亡人數可大大減少。指揮官王必勝昨為此召開臨時記者會說，政府和指揮中心絕對將人民生命放第一優先，當時盡全力把疫苗進到台灣，永遠感謝郭董捐贈疫苗。

但國民黨立委鄭麗文昨在臉書批評，郭台銘這番話，完全扯掉執政黨的遮羞布，全國上下都已對執政黨好感度大幅下降，仇恨值不斷飆升，怎麼會有需要蔡總統恩准疫苗才進來的情況？

此外，郭台銘抱怨，他的老母親前三劑都打ＢＮＴ疫苗，第四劑想打ＢＮＴ次世代疫苗，但目前台灣僅能打莫德納次世代疫苗。指揮中心發言人莊人祥說，指揮中心採購成人、兒童及幼兒劑型的ＢＮＴ疫苗七六六萬劑，目前此三種劑型還逾一百萬劑可用。

但郭台銘昨晚在臉書發文說，看到莊人祥說台灣還有很多ＢＮＴ疫苗，讓他有點納悶，因為他上周才問過北醫邱仲峯院長，邱向他說，像他母親這個年紀，需要打的是ＢＮＴ次世代疫苗，「但目前台灣應該沒有！」

郭台銘指出，台灣有這麼多的人都接種ＢＮＴ疫苗，如果要追加次世代加強劑，為何一定要增加換疫苗的風險？尤其是針對高風險族群，為何沒辦法繼續選擇ＢＮＴ？對於保障生命權，在類似疫苗、藥物等採購上，「建議可以更具多面向、周全考慮！」

王必勝說，目前先進口莫德納次世代疫苗，ＢＮＴ次世代疫苗還在考慮中，原因在與莫德納簽約時，註明如有新產品可更換、緊急調貨；兩個多月前，還有一百多萬劑ＢＮＴ疫苗未到貨，曾詢問可否更換次世代疫苗，但因受限於合約，遭回絕。

莊人祥晚間則回應，一百萬劑係因針對郭台銘說「打不到ＢＮＴ疫苗」所做的回應，但也有說明這是單價疫苗，而非次世代疫苗。至於ＢＮＴ次世代疫苗，目前因還有四百萬劑莫德納疫苗，所以還在考量是否採購ＢＮＴ。

新冠疫情昨則新增一萬七○八○例本土個案，另新增十八例死亡、卅一例中重症個案。

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