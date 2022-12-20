郭董談疫苗採購 語多感嘆

經濟日報／ 記者邱宜君蕭君暉／台北報導
永齡基金會創辦人郭台銘(左)與妻子曾馨瑩(右)昨出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。記者邱宜君／攝影
永齡基金會創辦人郭台銘(左)與妻子曾馨瑩(右)昨出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。記者邱宜君／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨（19）日出席台大醫院癌醫中心分院四周年院慶，對於過去採購BNT疫苗過程受阻，重砲抨擊執政黨未將人民生命放在第一優先。他嘆氣說：「我、台積電、慈濟，在總統蔡英文恩准下，才可以辛苦的引進來，如果可以早兩個月進來，死亡人數可大大減少，這些東西，都可以存查備案。」

目前政府僅採購美國莫德納次世代疫苗，郭台銘為德國BNT抱不平，指德國友人在台灣最困難時伸援手，這時候如果一劑BNT疫苗訂單都沒有，「我替BNT叫屈」，應給BNT最新疫苗一些機會。

「購買疫苗過程，是非常非常艱難的過程。」郭台銘說，當時有人說「BNT是大陸做的疫苗」、「復必泰不能進來」，但當初要拿到新冠疫苗是非常困難，他是經由德國商業夥伴引薦，認識德國BNT總部老闆，才有把握買到1,500萬劑，「當初只給我1,000萬劑，後來我跟人家訂了3,000萬劑。」

至於採購價格，郭台銘說，買一劑是7美元，是照國家GDP訂定的，「BNT賣我們，也沒那麼貴，是被上海復星賺走了。」現在BNT在台灣成立分公司，就是希望降價，人家董事長也問，「是否有機會再拿訂單、3,000萬劑何時有希望？」但現在不知道該找誰談這事。

郭台銘說，全球疫情持續發展，顯然疫苗仍有需要，但現在選完了，人也換了，「我還欠人家一個3,000萬劑的承諾。」他除感嘆德國友人在台灣最困難時伸援手，這時卻一劑訂單都沒有，也指他97歲母親打過三劑BNT，還有眾多打過BNT的年輕人，現在都打不到一劑BNT（次世代雙價疫苗），只能打莫德納

郭台銘還說，上月BNT董事長來台，決定在台設立辦公室，與台大癌醫等大醫院合作癌症疫苗臨床試驗。

新冠肺炎 COVID-19 次世代疫苗 BNT 郭台銘 莫德納 蔡英文 復必泰

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