小三通「探親專船」春節前上路？王必勝：不是我說的
指揮中心指揮官王必勝前天晚間在臉書指中國大陸的疫情不明朗，諷「厲害了，你的國」，稱面對無法理解的疫情狀況，兩岸要再進一步做交流評估，實在太困難。但上午金門縣長當選人陳福海表示，小三通探親專船不涉及中轉，以人道、親情為出發，有機會春節前上路。對此，王必勝表示，「這是他們說，不是我說的」。
陳福海辦公室今天發布新聞表示，與王必勝、疾管署長周志浩、發言人莊人祥就探親專船方案交換意見，以金門籍民眾、中國配偶和在金門就讀的陸生為主的探親專船，有機會在春節前上路。
王必勝表示，小三通指揮中心從防疫角度評估主要基於兩點，一是中國大陸疫情評估，但官方數據少，且是否為事實難以評估；二是離島醫療防疫量能是否充足。目前已把疫情意見給主責單位，由他們決定是否開放。
他表示，準縣長陳福海說探親專船可望春節前上路，「我這邊聲明不是我說的」。
王必勝說，確實有談到以專船，限制離島居民以造冊管理的方式復航。站在防疫觀點，因為量可以控制，且可掌握名單和量能，可行性較高。這些也都會報告給主責單位判斷，若真的開放會再進一步討論實施細節。
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