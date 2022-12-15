陸疫情不明朗小三通受阻？指揮中心下午2時記者會

指揮中心指揮官王必勝前天晚間在臉書指中國大陸的疫情不明朗，諷「厲害了，你的國」。小三通是否因此卡關，指揮中心下午2時舉行記者會，由王必勝親自主持。

王必勝指出，一個14億人口的國家，但卻只有7千多例確診。確診個案已經連續兩周下降，最高峰也才3萬多確診。一個14億人口的國家，剛從清零大轉彎到共存，這樣低的確診數字，這樣快的波段起伏，顛覆了世界對這個疾病的認知，只能說「厲害了，你的國」。

立委陳玉珍日前赴廈門，昨天回台。她表示，大陸對小三通復航樂觀其成，也已做好萬全準備，「萬事俱備，只欠東風。」

指揮中心發言人莊人祥則表示，小三通主要必須考量兩個條件，一是中國大陸疫情的程度和防疫措施，包括對方是否改變出境PCR措施；二是金門、連江的醫療量能，才能依據預估的感染人數決定是否開放，以及怎麼開放。

過去小三通一天有44班船班，一年來回約200萬人次，因此也可能從載運的量和頻次進行評估。

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