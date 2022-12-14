中國大陸單日不到萬人確診 王必勝諷「厲害了你的國」

指揮中心指揮官王必勝十三日為評估小三通赴金門視察當地醫療量能和防疫措施後，當晚即在臉書諷中國大陸的疫情不明朗，一個14億人口的國家，但卻只有七千多例確診，只能說「厲害了，你的國」。他更坦言，面對無法理解的疫情狀況，兩岸要再進一步做交流評估，實在太困難。

王必勝在臉書表示，中國公布12月12日，計31省市自治區新增2270例確診（其中153例無症狀轉確診）及5181例無症狀感染者。「2270+5181=7451，沒錯，只有7451例確診」。

他更指中國官方的數據，確診個案已經連續兩周下降，最高峰也才三萬多確診。一個14億人口的國家，剛從清零大轉彎到共存，這樣低的確診數字，這樣快的波段起伏，顛覆了世界對這個疾病的認知，只能說「厲害了，你的國」。

王必勝表示，網路流出了很多中國各城市的搶藥影像，但更應該注意的是無法避免的重症和死亡，以及醫療量能的巨大挑戰。「對於我們而言，面對中國無法理解的疫情狀況，短期要再進一步做什麼交流的評估，實在太困難了」。

對此指揮中心發言人莊人祥表示，中國大陸官方資料，今天確診人數更下降到僅2249人確診，只公布「無症狀」的確診人數；但從輿情監測來看，除了搶藥，還有殯儀館火化大排長龍。

他說，雖然目前沒有發現從中國大陸入境的旅客陽性率異常增加，但因目前國內沒有做疫調，只能簡單分類境外移入，而無法強制連結確診者和中國大陸入境者的關係。

至於入境人數，以昨天兩萬多人入境，當中有500多人來自中國，占比和先前約2.5％差不多。預估一月中旬才會出現返台潮，目前正在監測訂位人數。

莊人祥也表示，小三通主要必須考量兩個條件，一是中國大陸疫情的程度和防疫措施，包括對方是否改變出境PCR措施；二是金門、連江的醫療量能，才能依據預估的感染人數決定是否開放，以及怎麼開放。

他表示，過去小三通一天有44班船班，一年來回約兩百萬人次，因此也可能從載運的量和頻次進行頻估。

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