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中國疫情起伏顛覆認知 王必勝：短期評估交流太難

中央社／ 台北14日電
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。聯合報系資料照／記者沈能元攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。聯合報系資料照／記者沈能元攝影

中國COVID-19疫情受關注，但據官方統計，疫情連續2週下降，最高峰僅3萬多例確診。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，這顛覆世界對這個疾病的認知，短期做交流的評估太困難了。

指揮中心指揮官王必勝昨天上午在金門視察小三通復航整備狀況，他昨天深夜在臉書（FaceBook）引述中國公布的12月12日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數據，貼文並表示，計31省市自治區新增2270例確診（其中153例無症狀轉確診）及5181例無症狀感染者，也就是「只有7451例確診」。

王必勝在文中也說，根據中國官方數據，確診個案已經連續2週下降。他表示，中國目前疫情最高峰才3萬多例確診，一個14億人口的國家，剛從清零大轉彎到共存，如此低的確診數字、如此快的波段起伏，顛覆世界對COVID-19的認知，只能說「厲害了，你的國。」

王必勝認為，對於台灣而言，面對中國無法理解的疫情狀況，短期要再進一步做什麼交流的評估，實在太困難了；至於網路流出了很多中國各城市的搶藥影像，其實這個並不是重點，應該注意的是無法避免的重症和死亡，以及醫療量能的巨大挑戰。

新冠肺炎 COVID-19 王必勝

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