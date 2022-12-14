陸瘋傳BQ.1「地獄犬」致死率非常高？羅一鈞出關闢謠
指揮中心今天發布新聞稿指出網傳「BQ.1.1的新型變異毒株，傳染性和致死率都非常高」為錯誤資訊，醫療應變組副組長羅一鈞上周確診新冠肺炎到昨天隔離期滿，今天出關也立刻針對此事闢謠，強調BQ.1傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率沒有更高。
羅一鈞在臉書指出，「新京報」報導，新冠肺炎變異毒株在中國九個省份的本土病例中檢出BQ.1及其亞分支49例，傳染性和致死率都非常高，對於無好的疫苗保護的中國，許多學者稱這個變異毒株為地獄犬。
但他表示，BQ.1變異株傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率都跟其他Omicron相同、沒有更高。10月底世衛就已經評估過所以沒有給BQ.1新的希臘字母命名，歐美這兩個多月的BQ.1流行也未見致死率增加。至於「地獄犬」Cerberus封號，當初只是德國某些病毒學家10月開始在推特給的暱稱，用於記憶，區別病毒株名稱和特性，但德國免疫學會也認為地獄犬一詞不妥、會誤導民眾以為症狀較嚴重，所以現在大家都通用BQ.1、很少提地獄犬了。
根據指揮中心新聞稿指出，BQ.1變異株為BA.5的變異株，具較高的傳染性，但根據WHO評估，BQ.1與其他Omicron主要流行株相比，疾病嚴重度未增加，只是新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。
根據指揮中心統計，截至今年12月12日我國BQ.1累計境外移入共17例及5例本土，且均為輕症，無中重症或死亡個案。BQ.1佔境外移入不到2%、本土則不到5%。接種BA.5次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，可降低重症、住院或死亡風險。
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