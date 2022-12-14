快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸瘋傳BQ.1「地獄犬」致死率非常高？羅一鈞出關闢謠

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

指揮中心今天發布新聞稿指出網傳「BQ.1.1的新型變異毒株，傳染性和致死率都非常高」為錯誤資訊，醫療應變組副組長羅一鈞上周確診新冠肺炎到昨天隔離期滿，今天出關也立刻針對此事闢謠，強調BQ.1傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率沒有更高。

羅一鈞在臉書指出，「新京報」報導，新冠肺炎變異毒株在中國九個省份的本土病例中檢出BQ.1及其亞分支49例，傳染性和致死率都非常高，對於無好的疫苗保護的中國，許多學者稱這個變異毒株為地獄犬。

但他表示，BQ.1變異株傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率都跟其他Omicron相同、沒有更高。10月底世衛就已經評估過所以沒有給BQ.1新的希臘字母命名，歐美這兩個多月的BQ.1流行也未見致死率增加。至於「地獄犬」Cerberus封號，當初只是德國某些病毒學家10月開始在推特給的暱稱，用於記憶，區別病毒株名稱和特性，但德國免疫學會也認為地獄犬一詞不妥、會誤導民眾以為症狀較嚴重，所以現在大家都通用BQ.1、很少提地獄犬了。

根據指揮中心新聞稿指出，BQ.1變異株為BA.5的變異株，具較高的傳染性，但根據WHO評估，BQ.1與其他Omicron主要流行株相比，疾病嚴重度未增加，只是新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。

根據指揮中心統計，截至今年12月12日我國BQ.1累計境外移入共17例及5例本土，且均為輕症，無中重症或死亡個案。BQ.1佔境外移入不到2%、本土則不到5%。接種BA.5次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，可降低重症、住院或死亡風險。

BQ.1傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率沒有更高。圖／指揮中心提供
BQ.1傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率沒有更高。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞

延伸閱讀

國民女婿羅一鈞新冠確診 不出席記者會

本土現零星BQ.1、BA.2.75 羅一鈞：BA.5仍主流

疫情趨緩 羅一鈞：再降專責病房開設率

30歲男全身不適、嘔吐 隔日死後確診

相關新聞

陸瘋傳BQ.1「地獄犬」致死率非常高？羅一鈞出關闢謠

指揮中心今天發布新聞稿指出網傳「BQ.1.1的新型變異毒株，傳染性和致死率都非常高」為錯誤資訊，醫療應變組副組長羅一鈞上...

中國大陸單日不到萬人確診 王必勝諷「厲害了你的國」

指揮中心指揮官王必勝十三日為評估小三通赴金門視察當地醫療量能和防疫措施後，當晚即在臉書諷中國大陸的疫情不明朗，一個14億...

中國疫情起伏顛覆認知 王必勝：短期評估交流太難

中國COVID-19疫情受關注，但據官方統計，疫情連續2週下降，最高峰僅3萬多例確診。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說...

染疫死亡+37 20多歲男確診不到一個月亡

國內今天新增37例新冠肺炎死亡個案、109例中重症個案。其中一名20多歲男性，本身有白血病，確診後不到一個月死亡，死因為...

新冠確診連六天上升 本土＋1萬7549例

新冠肺炎上周出現低點後，疫情連六天上升。國內今天新增1萬7549例本土個案及114例境外移入；較上周三增加855例，上升...

新北市第17期疫苗系統 今天起3天開放預約

本土疫情以Omicron變異株為主流病毒株，新北市衛生局提醒，新北市疫苗系統第17期從今天起至12月16日，每天上午9點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。