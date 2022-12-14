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染疫死亡+37 20多歲男確診不到一個月亡
國內今天新增37例新冠肺炎死亡個案、109例中重症個案。其中一名20多歲男性，本身有白血病，確診後不到一個月死亡，死因為新冠肺炎併敗血性休克、白血病。
新增37例本土病例死亡個案，為17例男性、20例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，35例具慢性病史、27例未接種三劑以上疫苗，其中19例未接種任何疫苗。
死亡個案中較年輕的死亡個案為20多歲男性，曾接種一劑疫苗，具血液疾病。6月3日起持續住院接受血液疾病相關治療，11月10日因發燒檢查PCR陽性確診。
個案經給予口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）五天治療後，因肺炎併呼吸窘迫再給予瑞德西韋等藥物治療，仍不幸因病況惡化於12月4日死亡，死因為新冠肺炎併敗血性休克、白血病。
另中重症包括80例中症、29例重症。一月至今累計中重症3萬8461例，其中1萬3904例死亡。
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