新冠確診連六天上升 本土＋1萬7549例

新冠肺炎上周出現低點後，疫情連六天上升。國內今天新增1萬7549例本土個案及114例境外移入；較上周三增加855例，上升5.1%。另確診個案中新增37例死亡。

今日新增本土病例，為8098例男性、9439例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,195例)，台中市(2,236例)，桃園市(2,008例)，高雄市(2,001例)，台北市(1,774例)，台南市(1,361例)，彰化縣(845例)，新竹縣(644例)，新竹市(531例)，屏東縣(493例)，苗栗縣(457例)，雲林縣(353例)，嘉義縣(282例)，南投縣(261例)，花蓮縣(231例)，基隆市(221例)，宜蘭縣(212例)，嘉義市(202例)，台東縣(107例)，金門縣(94例)，澎湖縣(40例)，連江縣(1例)。

今日新增37例本土病例死亡個案，為17例男性、20例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年7月11日至12月10日，死亡日期介於7月16日至12月11日。

今日新增114例境外移入個案中，為53例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(4例)，越南(3例)，阿拉伯聯合大公國(2例)，土耳其、中國、美國、泰國、新加坡及韓國(各1例)移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計851萬5833例確診，分別為3萬8466例境外移入、847萬7313例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬4759例COVID-19死亡病例，其中1萬4742例本土，個案居住縣市分布為新北市2,885例、台北市1,607例、台中市1,568例、高雄市1,438例、台南市1,104例、桃園市1,093例、彰化縣922例、屏東縣576例、南投縣482例、雲林縣482例、苗栗縣406例、嘉義縣382例、宜蘭縣317例、基隆市310例、花蓮縣255例、嘉義市250例、新竹縣243例、台東縣191例、新竹市159例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。

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