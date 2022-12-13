疫情連5天上升 本土+1萬7118例、50例境外、12死 較上周二增7%

新冠肺炎疫情上周達到低點後，已連續五天上升。國內今天新增1萬7118例本土個案及50例境外移入，較上周二增加1116例，上升7％；另確診個案中新增12例死亡。1月至今的個案99.55％為輕症，中重症累計3萬8352例，其中死亡共1萬3867例。

今日新增本土病例，為7838例男性、9265例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,750例)，台中市(2,235例)，高雄市(2,107例)，桃園市(1,705例)，台北市(1,660例)，台南市(1,542例)，彰化縣(1,026例)，屏東縣(531例)，新竹縣(511例)，新竹市(489例)，苗栗縣(468例)，雲林縣(408例)，南投縣(294例)，嘉義縣(293例)，宜蘭縣(274例)，花蓮縣(233例)，嘉義市(187例)，基隆市(144例)，金門縣(110例)，台東縣(99例)，澎湖縣(49例)，連江縣(3例)。

今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、8例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年11月1日至12月5日，死亡日期介於11月21日至12月9日。無特殊死亡個案。

今日新增50例境外移入個案中，為22例男性、28例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自泰國(2例)，日本、美國、越南及澳大利亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中。入境日期介於今年11月12日至12月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計849萬8195例確診，分別為3萬8354例境外移入、845萬9787例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬4722例死亡病例，其中1萬4705例本土，個案居住縣市分布為新北市2,876例、台北市1,601例、台中市1,565例、高雄市1,438例、台南市1,101例、桃園市1,090例、彰化縣918例、屏東縣576例、南投縣480例、雲林縣479例、苗栗縣406例、嘉義縣382例、宜蘭縣317例、基隆市310例、花蓮縣254例、嘉義市249例、新竹縣243例、台東縣190例、新竹市159例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。 國內今天新增1萬7118例本土個案及50例境外移入，較上周二增加1116例，上升7％；另確診個案中新增12例死亡。圖／指揮中心提供 國內今天新增1萬7118例本土個案及50例境外移入，較上周二增加1116例，上升7％；另確診個案中新增12例死亡。圖／指揮中心提供

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