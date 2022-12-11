擔心染疫才第八名！即使解禁 還是會繼續戴口罩的10大理由

口罩禁令解除，你真的會脫掉嗎？

台灣疫情逐漸趨緩，口罩禁令也逐步解除，12月1日起在戶外空間開放摘下口罩了。不過實際走出戶外，依舊看到不少民眾臉上戴著口罩，就有網友在社群論壇上包括Dcard、PTT發文，好奇詢問大家「口罩解禁會真的脫掉嗎？」、「沒有摘下口罩的原因是因為害羞嗎？」等相關話題引起許多人熱議！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近半年網友熱議「口罩解禁，還是會繼續戴口罩的10大理由」，你身邊的朋友、同事們，不願意摘下口罩的秘密到底是什麼？一起來看！

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NO.10 騎車擋風、防風沙、防蟲

12月1日最新上線的口罩規範，全面開放戶外不用戴口罩，但事實上在7月中，就已先對於騎機車、腳踏車的民眾鬆綁口罩規範，騎車一族早就可以不必戴口罩，不過實際觀察路上，露出全臉的騎士幾乎不常見，安全帽加上口罩似乎已經成為騎乘機車的標準配備。

網友便表示，騎車戴口罩可以擋風、防風沙、防蟲，功能和好處很多，所以就算解禁還是會繼續戴，「騎車當然要戴啊，這麼冷刮的很痛，不戴要嘴巴吃蟲」、「以前不戴口罩，嘴巴常常吃到蟲蟲或灰塵，有時候鼻子也會吸到」、「騎車檔髒空氣用的」、「一樣戴著，騎車風吹不戴，我的鼻子就完了」。

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NO.9 不用假笑、社交恐慌

口罩彷彿變身一張面具，遮住了半張臉，所有表情變化也隨之被隱藏起來。不少人發現，其實戴口罩讓自己輕鬆許多，像是在職場或社交場合上可以偽裝表情，自如應對主管和同事，更有人提出「眼睛假笑法」，浮誇表示口罩根本是社交恐懼者的法寶。

「當然戴著，賭爛同事還不用陪笑，眼睛擠一下就好，不然大家都看的出來我討厭某些人怎麼辦」、「戴口罩才不會被客戶看到厭世表情」、「戴上口罩，就不用顧慮社交表情」、「當然戴著啊，社恐的保護層耶」、「戴口罩就可以瞇著眼睛假裝自己有笑欸，面對朋友的冷笑話或公司白目同事都很好用」、「天生臉臭的我可以用眼睛假笑好快樂」。

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NO.8 擔心染疫

國內外的疫情都已開始緩和，加上疫苗普及，不少人選擇與病毒共存，回歸正常生活。確診過新冠肺炎且順利康復的人，面對疫情的心態大多較為輕鬆，但對於沒有確診過新冠肺炎的人，面對未知的生病風險還是會感到憂心。

因此即便戶外口罩令解除，仍有擔心染疫或不願意冒確診風險的網友表示，「我才不想確診，繼續保持0確診紀錄」、「就算可以脫，但像我自己是未確診過的人類，就還是會先戴著」、「+1我也沒確診過，雖然確診變得越來越平常，但我一點都不想確診啊」、「沒確診過真的怕脫口罩，主要也是怕傳染給家人，畢竟家裡有老人在」、「沒確診過的表示不敢」。

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NO.7 脫脫戴戴很麻煩，乾脆戴著

雖然室外口罩解禁解除，室內戴口罩的規定也有放寬，但在台灣，戴口罩仍屬於防疫中的一大要求，大家依舊得繼續和口罩為伍一段時間。不少網友嫌棄穿脫口罩其實很麻煩，乾脆戴著就好，更有網友直言，對於經常搭大眾運輸的人，如果因為在室外脫下口罩，不小心弄丟、或一時找不到口罩，導致沒搭上公車或捷運，真的是替自己找麻煩。

網友表示：「室內要戴啊，麻煩死了」、「外面不用戴，一到室內馬上要戴，那乾脆直接戴就好」、「我騎車去小7買個東西，停好車還要脫安全帽、戴口罩，那我幹嘛不一開始就戴，然後直接進去買。」、「去便利商店又要戴上，懶得脫下」。

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NO.6 出門不用化妝很輕鬆

化妝是替自己帶來自信的其中一項方式，不同的妝容更能展現個人魅力。不過隨著疫情來臨，為防止染疫需要長時間配戴口罩，讓精心描繪的妝容只能藏在口罩之下，不少愛化妝的俊男美女，乾脆選擇直接素顏，不用化妝後還能節省許多時間。

因此就算口罩解禁，可以大方展現妝容加持的漂亮臉蛋，不少網友仍表示，「不想摘口罩，已經懶得化妝了」、「沒化妝的話戴，化全妝的話不戴」、「我疫情前就會戴口罩，因為懶得化妝」、「有化妝不會戴，沒化妝遮醜用」、「沒化妝不想摘啦」、「戴口罩可以偷懶不化妝」。

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NO.5 天氣冷，可以保暖

許多人嫌棄戴口罩太過悶熱，特別是夏天天氣炎熱的時候，不只精緻的妝容會花，皮膚一整天悶在口罩底下，甚至導致臉上狂長痘痘，非常惱人！不過隨著時月步入冬季，近期氣溫驟降確實也讓人感受絲絲寒意，冷颼颼的寒風吹在臉上，這時如果戴上口罩剛好可以起到保暖、防風的作用。

因此不少網友表示，口罩解禁但不想摘口罩的原因，單純是為了保暖：「天氣很冷耶」、「還是會繼續戴，冬天很冷誒」、「因為冷」、「保暖啊，不戴臉很冷好嗎」、「今天好冷，戴了比較溫暖」、「很冷啦」。

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NO.4 減少感冒、過敏機會

口罩的好處其實不少，因為直接擋住了口鼻，不僅可以阻擋帶有病菌的飛沫，還能有效抵禦空氣中的灰塵、花粉等。因此除了預防新冠病毒，長期戴口罩更讓許多人漸少了感冒和過敏機率。許多人表示，在疫情前苦於過敏、感冒等症狀，沒想到經過長時間戴口罩，竟然得到不少改善。

口罩禁令解除，能夠自由摘下口罩呼吸新鮮空氣，但網友紛紛表示還是想繼續戴口罩，「戴口罩後真的幾乎不會感冒，而且鼻過敏者真的口罩是好朋友，這幾年真的鼻過敏好很多」、「從戴口罩後，有三年沒生病感冒了...所以我會繼續戴」、「有嚴重的過敏性鼻炎和氣喘的我不配把口罩脫掉」。

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NO.3 提升顏值，當口罩正妹帥哥

疫情爆發以來，口罩是外出必備配件，口罩除了可以抵擋病菌、髒空氣等用途，還遮住了口鼻和大半張臉，只露出一雙「靈魂之窗」，因此不少人認為，戴口罩似乎能讓顏值提升許多！著重放大雙眼、亮眼迷人的「口罩妝」蔚為風潮，在路上也出現眾多「口罩正妹」、「口罩帥哥」，更是經常躍上社群的發燒話題。

有網友好奇，室外禁口罩規定明明已經解除，但路上行人還是戴好戴滿的原因，難道是因為害羞嗎？獲得許多人打趣回應：「口罩一戴，看起來跟金城武有87%像」、「戴了變更有自信啊」、「你不知道我因為戴口罩有多少人要電話嗎」、「戴著美度爆升」、「口罩殺」。

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NO.2 擔心空品差、PM2.5亮紅燈

因為擔心飛沫傳染，想要保護自己及他人不受病菌感染，戴緊口罩是不二法門。不過事實上，空氣品質差也是潛在的健康殺手，因為空氣污染、空品差、PM2.5等環境因素，讓許多人依舊會選擇將口罩戴好，不會因為疫情趨緩而摘下口罩。市面上也有許多專為抵抗空污設計的口罩，醫師提醒民眾，像是紙口罩、布口罩一類，對於PM2.5是沒有阻擋效果的，最好用是專業的防霾口罩或N95類型，一般的醫療級口罩也能達到一半的阻擋效果。

網友表示：「我會持續戴～空污嚴重」、「我本來就有戴口罩的習慣， 台北街頭空氣品質不太好」、「會戴，但主要原因是戶外空污還有汽機車廢氣」、「因為空氣污染其實蠻嚴重的，而且家族又有肺癌史，算是保護自己，而且也戴習慣了」。

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NO.1 習慣了，戴著有安全感

多年疫情以來，戴口罩似乎已經成為習慣，就像穿衣穿鞋一樣，如果出門不小心忘記戴口罩，甚至會感到渾身不自在。戴上口罩不僅能阻隔病菌、擋下風沙、灰塵，還能藏住所有你不想透露的表情，這些因素都可以說是一種安全感，戴上口罩讓人感到無比安心。

所以即使口罩戶外禁令解除，最多人表示還是會繼續戴口罩的理由是，「戴習慣了，有安全感」、「習慣了」、「戴著安心」、「現在沒戴口罩感覺就像沒穿衣服一樣赤裸」、「看來大家口罩戴久習慣了反而都不想脫了，發現很多戴口罩的好處的概念」、「戴習慣了沒戴反而不自在」、「戴口罩戴習慣了，現在口罩戴著反而讓我覺得很有安全感，跟防疫無關」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月12日至2022年12月08日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『口罩解禁、戴口罩』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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