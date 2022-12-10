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逾8萬例重複感染 20多歲男二度染疫 症狀到死亡僅5天
中央流行疫情指揮中心今公布，今增加156名中重症案例，今新增24例死亡案例中，有一位特殊死亡案例，為一位20多歲男性，從未接種過新冠疫苗，具血液疾病，該名男子曾於6月18日通報確診，後於11月25日開始發燒4天、有腹瀉、上腹痛及嘔吐有血症狀，11月29日至急診就醫並收治加護病房，新冠核酸檢測亦為陽性，因病況不佳，家屬簽署DNR，於當日過世，死因為菌血症合併敗血性休克、新型冠狀病毒感染及白血症。
指揮中心發言人莊人祥表示，截至12月7日公布本土個案，有8萬4088例重複感染者，呼籲民眾若符合資格，可盡速接種新冠疫苗。
近二日的疫情與上周相比稍微上升，他表示，本周疫情應該是BA.5疫情的最低點，疫情到達最低點後，後續通常會稍微起伏，或是往上攀升，預估下一周本土個案數會持續在1萬例上下持平，或是再往上攀升一些。
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