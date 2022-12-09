本土疫情微升2％ 本土+1萬4295例、64例境外、32死

中央流行疫情指揮中心今公布新增1萬4295例本土病例，境外移入64例，另外死亡個案有32例。指揮中心發言人莊人祥說，今日新增的病例數較上周五多276例，增加約2.0%。昨天莫德納次世代疫苗總共接種2萬2249人次，其中BA.1接種97劑；BA.4/5接種2萬2152劑。

指揮中心表示，今日新增之14,295例本土病例，為6,491例男性、7,791例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,322例)，台中市(1,922例)，高雄市(1,830例)，桃園市(1,633例)，台北市(1,263例)，台南市(1,131例)，彰化縣(771例)，新竹縣(472例)，屏東縣(434例)，新竹市(418例)，苗栗縣(410例)，雲林縣(294例)，南投縣(237例)，宜蘭縣(212例)，花蓮縣(207例)，嘉義縣(201例)，基隆市(189例)，嘉義市(144例)，台東縣(99例)，金門縣(61例)，澎湖縣(43例)，連江縣(2例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為17例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月2日至12月6日，死亡日期介於10月5日至12月6日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增64例境外移入個案中，為30例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自日本(5例)，美國、英國、香港及韓國(各1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日期介於今年11月10日至12月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,273,399例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,830,650例排除)，其中8,441,828例確診，分別為38,158例境外移入、8,403,616例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,617例COVID-19死亡病例，其中14,600例本土，個案居住縣市分布為新北市2,864例、台北市1,594例、台中市1,547例、高雄市1,426例、台南市1,093例、桃園市1,083例、彰化縣909例、屏東縣573例、南投縣477例、雲林縣473例、苗栗縣399例、嘉義縣380例、宜蘭縣314例、基隆市310例、花蓮縣252例、嘉義市246例、新竹縣241例、台東縣190例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。 新增1萬4295例本土病例，境外移入64例，另外死亡個案有32例。今日新增的病例數較上周五多276例，增加約2.0%。圖／指揮中心提供 新增1萬4295例本土病例，境外移入64例，另外死亡個案有32例。今日新增的病例數較上周五多276例，增加約2.0%。圖／指揮中心提供 新增1萬4295例本土病例，境外移入64例，另外死亡個案有32例。今日新增的病例數較上周五多276例，增加約2.0%。圖／指揮中心提供

商品推薦