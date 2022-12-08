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青少年莫德納BA.5疫苗校園接種 北市9日起預約

中央社／ 台北8日電

台北市教育局今天宣布，17日將在仁愛、興雅、關渡國中及成淵高中開設接種站，替青少年施打莫德納BA.5次世代雙價疫苗，共提供4200個名額，明天上午9時起開放預約。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，因應國內防疫政策持續鬆綁，為提升學生保護力，17日將在仁愛、興雅、關渡國中及成淵高中開設青少年莫德納BA.5次世代雙價疫苗追加劑專案接種。

教育局說明，預約資格為台北市12至18歲國、高中學生，前一劑須在9月24日前接種，且在9月17日後不曾確診，符合資格者明天上午9時起可上網預約，額滿為止。

教育局表示，欲接種的學生及家長可以自行到關渡醫院或台北市立聯合醫院的中興、松德、仁愛院區網站預約，並依預約時段由家長陪同、帶著健保卡、小黃卡及接種同意書前往設站學校施打。

教育局指出，學生及家長也可以透過台北市衛生局疫苗預約平台，選擇住家附近的診所或其餘時間接種。

教育局提醒，學生若要接種疫苗，學校應給予疫苗假，學生接種後有不良反應也可申請疫苗假，且不列入出缺席紀錄。

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