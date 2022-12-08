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影／12月10日起醫院探病指引再鬆綁 無風險者可免快篩

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠邱宜君／台北即時報導
王必勝表示，原定12月10日起放寬醫院探病相關規定，開放時程不變，但內容有調整。圖／指揮中心提供
王必勝表示，原定12月10日起放寬醫院探病相關規定，開放時程不變，但內容有調整。圖／指揮中心提供

考量國內疫情趨緩且穩定可控，中央流行疫情指揮中心今宣布，自12月10日起調整全國醫院探病者之篩檢措施，無新冠肺炎相關症狀，且無暴露風險者，探視當日可免持採檢之自費家用抗原快篩陰性證明。

指揮中心提醒，以下3種情況應儘量避免前往醫院探病，如有必要探病時，應出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明後探病：

(一)有COVID-19相關症狀者。

(二)自主防疫期間。

(三)自主健康管理期間。

指揮中心指揮官王必勝表示，原定12月10日起放寬醫院探病相關規定，開放時程不變，但內容有調整，昨日與醫療院所、各區指揮官，以及指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳討論後，改為不需出示當日快篩證明，但仍有例外，一是有相關症狀，二為自主防疫或自主健康管理期間，都要快篩才能探病。本周六開始實施，將行文給各大醫療院所，請醫院能盡快了解狀況，周六實施時會較為順利。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有實地探視需求，探病者進入醫院應全程佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生等相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。指揮中心將視疫情發展滾動式修正醫院相關管理規定。

指揮中心疫情監測組組長周志浩（由左到右）、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
指揮中心疫情監測組組長周志浩（由左到右）、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
考量國內疫情趨緩且穩定可控，中央流行疫情指揮中心今宣布，自12月10日起調整全國醫院探病者之篩檢措施，無新冠肺炎相關症狀，且無暴露風險者，探視當日可免持採檢之自費家用抗原快篩陰性證明。圖／指揮中心提供
考量國內疫情趨緩且穩定可控，中央流行疫情指揮中心今宣布，自12月10日起調整全國醫院探病者之篩檢措施，無新冠肺炎相關症狀，且無暴露風險者，探視當日可免持採檢之自費家用抗原快篩陰性證明。圖／指揮中心提供

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