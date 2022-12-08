直播／今本土+15227例 病歿+37例 指揮中心：疫情來到低點
中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增15,283例COVID-19確定病例，分別為15,227例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。
指揮中心表示，今日新增之15,227例本土病例，為6,836例男性、8,378例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,394例)，臺中市(2,109例)，高雄市(1,975例)，桃園市(1,725例)，臺北市(1,393例)，臺南市(1,156例)，彰化縣(819例)，新竹縣(501例)，苗栗縣(468例)，新竹市(452例)，屏東縣(435例)，雲林縣(337例)，嘉義縣(242例)，宜蘭縣(235例)，南投縣(226例)，花蓮縣(217例)，基隆市(180例)，嘉義市(144例)，臺東縣(108例)，金門縣(72例)，澎湖縣(36例)，連江縣(3例)。
指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月29日至12月5日，死亡日期介於10月3日至12月5日。
指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為26例男性、30例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本(5例)，土耳其、美國、泰國及德國(各1例)移入，另47例感染國家調查中。入境日期介於今年11月7日至12月7日。
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