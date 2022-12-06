原預估本周病例低於一萬 莊人祥：周一沒有就不會了

新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心指揮官王必勝上周預估，本周應會到最近疫情以來的最低點，甚至可能跌破萬例。不過指揮中心發言人莊人祥表示，每周最低病例數通常發生在周一，昨天未跌破一萬，這周應該就不會低於萬例，且研判疫情應會持續下降。

王必勝上周表示，病例數已在一萬出頭，以內部模型推估，本周應會在低點，可能有幾天會破一萬，後面可能會回升一些。

莊人祥表示，如果周一沒有低於一萬，這周就不會低於此數字。但下周不排除可能性，因為疫情應該會持續下降。

另外，莫德納全球資深副總裁派翠克（Patrick Bergstedt）近日來台，莊人祥也表示，這一兩天應會見面商談後續疫苗採購、配送等相關事宜。

根據統計，目前莫德納BA.1次世代疫苗共接種179萬5877劑、BA.5次世代疫苗共接種31萬8987劑。

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