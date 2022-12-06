新冠本土＋1萬6002例 較上周減少7.2%

新冠肺炎疫情下降速度趨緩，國內新增1萬6002例本土個案、32例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，病例數較上周二少1238例，減少約7.2%。

今日新增本土病例，為7413例男性、8568例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,492例)，台中市(2,157例)，高雄市(2,008例)，桃園市(1,588例)，台北市(1,336例)，台南市(1,314例)，彰化縣(1,029例)，屏東縣(524例)，新竹縣(498例)，雲林縣(465例)，苗栗縣(440例)，新竹市(438例)，嘉義縣(316例)，南投縣(304例)，宜蘭縣(274例)，嘉義市(212例)，花蓮縣(199例)，基隆市(135例)，台東縣(124例)，金門縣(99例)，澎湖縣(48例)，連江縣(2例)。

今日新增22例本土病例死亡個案，為14例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且具慢性病史、15例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年10月12日至12月3日，死亡日期介於11月13日至12月3日。

今日新增32例境外移入個案中，為16例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，自日本(1例)移入，另31例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月5日至12月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計839萬5477例確診，分別為3萬7987例境外移入、835萬7436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬4522例死亡病例，其中1萬4505例本土，個案居住縣市分布為新北市2,844例、台北市1,587例、台中市1,540例、高雄市1,414例、台南市1,084例、桃園市1,079例、彰化縣904例、屏東縣571例、南投縣474例、雲林縣467例、苗栗縣399例、嘉義縣373例、宜蘭縣312例、基隆市308例、花蓮縣251例、嘉義市245例、新竹縣239例、台東縣186例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

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