快訊

聚焦利他、永續 台達電創辦人鄭崇華再推新書

陳明通指導論文頻爆抄襲爭議 高嘉瑜預告：很快會下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠本土＋1萬6002例 較上周減少7.2%

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
新冠肺炎疫情下降速度趨緩，國內新增1萬6002例本土個案、32例境外移入。圖／指揮中心提供
新冠肺炎疫情下降速度趨緩，國內新增1萬6002例本土個案、32例境外移入。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情下降速度趨緩，國內新增1萬6002例本土個案、32例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，病例數較上周二少1238例，減少約7.2%。

今日新增本土病例，為7413例男性、8568例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,492例)，台中市(2,157例)，高雄市(2,008例)，桃園市(1,588例)，台北市(1,336例)，台南市(1,314例)，彰化縣(1,029例)，屏東縣(524例)，新竹縣(498例)，雲林縣(465例)，苗栗縣(440例)，新竹市(438例)，嘉義縣(316例)，南投縣(304例)，宜蘭縣(274例)，嘉義市(212例)，花蓮縣(199例)，基隆市(135例)，台東縣(124例)，金門縣(99例)，澎湖縣(48例)，連江縣(2例)。

今日新增22例本土病例死亡個案，為14例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且具慢性病史、15例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年10月12日至12月3日，死亡日期介於11月13日至12月3日。

今日新增32例境外移入個案中，為16例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，自日本(1例)移入，另31例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月5日至12月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計839萬5477例確診，分別為3萬7987例境外移入、835萬7436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬4522例死亡病例，其中1萬4505例本土，個案居住縣市分布為新北市2,844例、台北市1,587例、台中市1,540例、高雄市1,414例、台南市1,084例、桃園市1,079例、彰化縣904例、屏東縣571例、南投縣474例、雲林縣467例、苗栗縣399例、嘉義縣373例、宜蘭縣312例、基隆市308例、花蓮縣251例、嘉義市245例、新竹縣239例、台東縣186例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

《法官法》個案評鑑制度仍待觀察 民間司改會：人民還要再等多久？

中部7歲女童疑染豬流感病毒 全世界45例、國內第2例

非本國籍無健保身分確診 112年元旦起自費治療

本土現零星BQ.1、BA.2.75 羅一鈞：BA.5仍主流

相關新聞

新冠本土＋1萬6002例 較上周減少7.2%

新冠肺炎疫情下降速度趨緩，國內新增1萬6002例本土個案、32例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。指揮中心發言人莊人...

原預估本周病例低於一萬 莊人祥：周一沒有就不會了

新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心指揮官王必勝上周預估，本周應會到最近疫情以來的最低點，甚至可能跌破萬例。不過指揮中心發言人...

【重磅快評】你戶外脫口罩了嗎？

防疫指揮中心宣布本月一日起戶外口罩解封，不必再戴口罩，但在戶外觀察，絕大多數民眾還是戴口罩，戴好、戴滿，拿掉口罩的民眾相...

新冠新增病例 222天以來最低

昨新冠肺炎新增一萬○二○九例本土個案，是四月廿七日以來、相隔二二二天最低；和上周同日相比，單日病例數則減百分之三點五，疫...

高端：新冠疫苗泰國三期臨床試驗結果 優於AZ疫苗

高端疫苗（6547）今（5）日公告新冠肺炎疫苗泰國三期臨床試驗結果，這項免疫橋接臨床試驗以AZ疫苗做為比對疫苗。試驗結果...

苗栗縣今新增確診266例 促長者與幼童早接種流感疫苗

苗栗縣今新增確診266例，其中男性124人、女性142人，累積本土案例18萬5096人，人口占比確診率達34.59%；縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。