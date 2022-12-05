本土現零星BQ.1、BA.2.75 羅一鈞：BA.5仍主流

Omicron亞變異株BQ.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株，但國內仍以BA.5變異株為主。上周境外移入定序出新興變異株分別為一例XBB、三例BQ.1和兩例2.75；本土則驗出兩例BA.2.75及一例BQ.1。不過醫療應變組副組長羅一鈞表示，不論本土或境外個案雖然一直有零星的新興變異株，但都還沒有超過10％，仍以BA.5為主。

上周定序82例感染個案，分別為71例本土個案，及11例境外移入。本土個案定序出66例BA.5、2例BA.2.75、1例BQ.1、2例BA.2。新增66例BA.5本土個案，占上周所有定序約93.0%，為29名男性、37名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部36例、中部6例、南部20例、東部4例，確診日介於今年9月16日至11月23日。

BQ.1和BA.2.75的個案皆為二度感染者。BQ.1個案為北部70多歲女性，10月5日曾確診，11月18日再度因咳嗽就醫，經PCR檢驗陽性確診，並定序出BQ.1。

兩名BA.2.75的個案分別為一例東部10多歲青少年，6月5日曾確診，11月17日出現咳嗽、流鼻水症狀，11月19日經PCR陽性確診。另一例為中部30多歲男性，11月1日曾確診，11月21日因肌肉酸痛呼吸道症狀就醫，經PCR陽性確診。

境外移入定序出11例BA.5、BA.2.75、XBB、BQ.1個案，為9例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，入境日介於今年11月14日至11月19日。

其中檢出五例BA.5個案分別自泰國及德國各2例、阿拉伯聯合大公國一例；兩例BA2.75個案分別自泰國及越南移入；一例XBB個案自新加坡移入；三例BQ.1個案分別自土耳其、美國及英國移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年11月30日資料指出，全球已發現超過500種Omicron次分支變異株，其中超過260種為BA.5次分支變異株；目前BA.5變異株佔比約為73.0%，仍為全球主流株且持續變異；其衍生株BQ.1變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，佔比升至27.3%且衍生出超過30種次分支變異株，於美、法等部分國家佔比已逾5成。

BA.2變異株衍生的BA.2.75及XBB等變異株佔比持續增加，佔比分別約6.6%及3.8%。至於BA.4.6變異株佔比近期持續下降，已降至約2.9%。

相較其他Omicron主要流行株，BQ.1的疾病嚴重度未增加，但BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗(包含原始株與次世代疫苗)對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。

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