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邊境漸鬆綁…明年1月1日起 無健保非本國籍者確診新冠肺炎要自費

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本土增1萬209例 添中重症29例、22人死亡

中央社／ 台北5日電

中央流行疫情指揮中心說明，今天新增1萬209例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症29例，其中22人死亡；另外，境外移入增35例。

新冠肺炎 COVID-19

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