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5至11歲幼兒追加劑昨首日開打 1670人完成接種

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
昨起開放5至11歲兒童施打新冠疫苗追加劑，指揮中心統計，首日5至11歲有1670人接種莫德納BA.5雙假疫苗及BNT單價疫苗。圖／本報資料照片
昨起開放5至11歲兒童施打新冠疫苗追加劑，指揮中心統計，首日5至11歲有1670人接種莫德納BA.5雙假疫苗及BNT單價疫苗。圖／本報資料照片

指揮中心日前宣布，12月2日起開放5至11歲兒童施打新冠疫苗追加劑，目前莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，而滿5歲至未滿6歲兒童，則提供BNT單價疫苗追加劑接種。發言人莊人祥表示，昨日5至11歲共有1670人次接種，無論是莫德納BA.5次世代疫苗、還是BNT單價疫苗，約莫都是800多人接種。

根據指揮中心統計，昨日全部疫苗共有4萬0359人次接種，新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑94.01%、第二劑88.64%、基礎加強劑接種率0.78%、追加劑接種率74.3%，第二次追加劑接種率17.75%，其中65歲以上第二次追加劑接種率43.3%。

由於目前國內疫情處於低點，莊人祥表示，預期未來1、2個月疫情都可能會上升，加上春節期間，許多人返鄉過年，也不少人會從國外返台，包括台商、國外留學生等，建議現在疫情低點，民眾應盡快施打疫苗。

近期中國大陸疫情嚴重，莊人祥表示，指揮中心大多透過正式官方報告或非正式官方報告來搜集、監測國際疫情，非正式報告如台商搜集、或從網路、Twitter、微博等，做疫情的搜集跟研判，以及了解是否有新變異株，而入境者只要有症狀，都會做檢驗。

莊人祥表示，世界衛生組織、各國都對中國疫情很關心，因此若中國有驗出什麼新變異株，應會公開告知，「是滿公開的」。不過他說，目前在中國的台商要特別注意，若可以打疫苗趕快去打，而台商在當地也有自己經營的醫院，可保持聯繫，一有需要盡快就醫。

針對世界疫情，莊人祥表示，各國疫情都是時高時低，與台灣差不多，而日本、韓國疫情再升溫，若要去日韓遊玩的民眾要特別注意，應盡快接種新冠疫苗及流感疫苗做預防。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 台商 次世代疫苗 莫德納 BNT

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