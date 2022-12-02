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下波疫情重點…春節台商返鄉 指揮中心提醒3件事

聯合報／ 記者邱宜君楊雅棠許政榆／台北報導
衛生福利部部長薛瑞元昨出席立院衛環委員會會議前表示，現在正密切關注中國疫情及台商春節返台的可能影響。記者邱宜君／攝影
衛生福利部部長薛瑞元昨出席立院衛環委員會會議前表示，現在正密切關注中國疫情及台商春節返台的可能影響。記者邱宜君／攝影

指揮中心昨針對中國大陸疫區提出警訊，點名北京市、重慶市、廣東省三區，提醒於大陸工作或就學的國人一定要打疫苗、預先規畫醫療取得，評估取得困難可提前返台。衛福部長薛瑞元說，目前入境人數已無管制，大陸疫情升溫，春節恐帶來一波衝擊，將維持醫療量能、整備集中檢疫所因應。

指揮官王必勝說，北京市疫情主要由BA.7變異株引起，重慶市與廣東省為BA.5.2疫情，大陸疫情處在高原期，並以廣州市最嚴重，另包括海珠、天河等多區存有隱形傳播鏈，深圳、東莞都有疫情。

指揮官王必勝。圖／指揮中心提供
指揮官王必勝。圖／指揮中心提供

王必勝建議旅居大陸的國人三件事，一是打疫苗，二是當地疫情上升時應留意老人小孩的防護，三是規畫緊急醫療取得，包括緊急就醫管道、慢性病領藥，需預做準備，若評估取得困難，可考慮提前返台。計畫要前往中國的國人，建議打完疫苗再去。

台大公衛學院教授金傳春建議，春節期間不論是在國內或是在大陸，舉辦活動一定要減少人與人之間近距離的接觸，建議人群聚集處仍要戴口罩。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉說，台灣估計已有一千兩百萬到一千六百萬人染疫，加上疫苗覆蓋率高，即使大陸這波疫情嚴峻，對台灣而言影響最大的仍是高風險族群。建議民眾維持正常生活，也建議政府將新冠肺炎降級為第四類傳染病，採取精準監控的方式監測。

昨國內新增一萬五五九五例本土病例，和上周四相比，下降僅百分之二點六，整體疫情下降速度趨緩。另增五十六例境外移入、五十三例死亡、一二二例中重症患者。

新冠肺炎 COVID-19 王必勝 薛瑞元 BA.5 何美鄉 集中檢疫所 疫苗

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