口罩今解禁…妹子卻被媽媽要求「繼續買來戴著」 原因讓她受傷心碎

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聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。國內疫情趨緩，自12月1日起室外取消全程佩戴口罩規定。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
示意圖。國內疫情趨緩，自12月1日起室外取消全程佩戴口罩規定。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

今起國內實施第一階段口罩解禁，室外不再強制戴口罩，但室內空間、場所，如車廂、船舶、航空器等運具，仍維持全程戴口罩，特殊情形除外。一名女網友表示，自己的母親幾天前得知這項訊息原本相當興奮，想不到下一秒就感嘆還是要補充口罩庫存，原因是「要遮女兒素顏的臉」，讓不少人笑翻「這爸媽確認是親生的」。

原PO在Dcard發文表示「我媽要求我繼續戴口罩」，回顧幾天前新聞報導12月1日起口罩令鬆綁，室外免戴口罩，回到家看到媽媽興奮說「剛好我們口罩剩一盒而已，應該不用再買很多了」。一開始原PO附和說「喔對啊，放寬了」，殊不知媽媽隨即看著原PO嘆氣說「還是再買一點好了」，原因是「要遮蓋掉素顏的臉」。

就在這時，原PO的爸爸走過來看了原PO一眼，加碼說「那等等再買個眼罩好了」，二次打擊讓原PO崩潰喊「請問有那麼不堪入目嗎」、「這個家我不待了」。

貼文一出，許多網友笑回「親生的沒錯」、「爸！媽！我的長相是遺傳你們的哦」、「跟你爸媽說你們最好戴頭套，因為你是遺傳了他們的，所以他們更不能看」、「其實有種東西叫做面具」。

有部分人表示，「戴了這麼久的口罩就回不去了，現在沒有戴口罩感覺跟沒穿衣服一樣怪」、「應該說，比較像是『沒穿內衣』的感覺」、「我媽也是這樣說：反正你也還是會過敏啊！不如就一直戴著口罩好了，還會變美」、「我都有戴欸，保護好自己」。

根據聯合報記者觀察，今天上午在台北市通勤上班的民眾大部分都有戴上口罩出門，除部分民眾吃東西暫時脫下口罩外，在戶外開始不戴口罩的人實屬少數。衛生局建議，若為體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 Dcard

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