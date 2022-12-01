整理包／口罩解禁！6大QA一次看 室內6例外可脫、2類人沒戴恐開罰
今天（1日）起放寬口罩禁令，戶外無需再配戴口罩，室內則照樣戴好戴滿，至於後續跨年等室外大型群聚活動，將視情況調整防疫措施。為了幫助民眾搞懂第一階段鬆綁後的防疫規定，《聯合新聞網》整理出防疫新規6大QA。
Q1：鬆綁後哪些場所不用戴口罩？
指揮中心宣布，自12月1日起，室外空間、室外場所無須再全程戴口罩，不過年末跨年等大型室外活動，仍須依主辦方規定，視當時疫情狀況另做調整。
室內的定義為，上有屋頂、四面有牆壁等阻隔物的建築物內部空間，帳篷或營帳通常有一面敞開，因此不被認定為室內空間，可以不用戴口罩。
Q2：鬆綁後室內還要戴口罩嗎？
民眾在室內仍需配戴口罩，包括車廂、船艙、飛機等交通工具內部都要戴好，除非能與不特定對象保持社交距離，或是有適當阻隔設備，才能在飲食期間暫時拿下口罩。
台鐵提醒，由於多數的戶外月台有遮雨棚，且旅客密度比較高，所以就算民眾在戶外月台等車，也要配戴口罩。
Q3：哪些室內場所可以「例外不戴」？
1.從事運動、唱歌、拍攝個人/團體照時。
2.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作，以及活動進行期間或正式拍攝時。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.在溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。
5.外出有飲食需求時。
6.於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
除上述情形外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定，並放寬學校內的防疫規定，在有致詞、演講、講課、拍攝個人/團體照或進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類之課程及教學活動等前提下，可以不戴口罩，但僅限課程期間，開始前及結束後仍須佩戴口罩。
Q4：哪些人在室外最好還是戴口罩？
指揮中心提醒，若是體質敏感、有慢性病，或是有發燒、呼吸道症狀的民眾，到人潮密集的場所時，還是建議戴上口罩。
Q5：哪些人在室外仍必須戴口罩？
旅客從國外入境要進行7天的自主防疫，過程中想外出需要先快篩陰性2天，且外出時除用餐外都需戴好口罩，並維持社交距離。
另外，目前確診者適用「5+n」的隔離天數，代表5天隔離期過後，要進行1到7天不等的自主管理，如果提前快篩陰性急即可解除管理。管理期間需維持社交距離，避免出入人潮多的場所，也要全程戴口罩。
Q6：室內不戴口罩會被處罰嗎？
指揮官王必勝表示，口罩禁令還沒完全解除，若是在室內違反口罩規定，會以勸導為優先，可是如果惡意違規，還是會依法開罰。根據「傳染病防治法」規定，若違反防疫規範，將處以新台幣3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，且在命令限期內仍為改善，可按次處罰。
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