口罩新制進出餐廳超麻煩！醫挺「全面免戴」：讓民眾自主防疫

國內口罩政策12月起鬆綁，室外不再強制戴口罩，民眾終於能零距離呼吸到新鮮空氣。只是這項解禁令並非所有人都滿意，仍有不少民眾對於室內「做半套」的規定略有微詞，也有醫師認為「全面取消」的時候到了，應讓大家重溫「自由的感覺」。

「果然選完就要開始朝恢復正常更進一步了」，內科醫師陳昶宇在臉書粉專「陳昶宇醫師 - 胃腸肝膽 消化內科」表示，以室外人少空曠處的飛沫顆粒濃度來說，傳播風險原本就比在室內用餐來得低，況且「疫情都過這麼久，到現在也沒什麼好怕的了」，但在幾種情況下，他還是會選擇把口罩戴起來，包括戶外空氣品質太差、人多擁擠，且天氣不會太熱的時候。

貼文底下有部分網友表示，即使在室外仍不會脫下口罩，除了對疫情還有顧慮，口罩庫存太多也是原因之一。此外，也有網友對室內仍強制戴口罩感到不解，「我覺得室內規定超怪，傳播風險最高的時候不用戴口罩，但是嘴巴閉著的時候要戴口罩？整個取消不就好了」、「歐美早在四五月就全面取消了，餐廳可以內用，但室內卻規定戴，非常矛盾，台灣的口罩禁令也只是政治防疫」。

陳昶宇醫師留言附和道，「也該全面取消沒錯，讓民眾自主決定該如何防疫，其實室內人多大部分人都還是會戴口罩吧」，也指出指揮中心向來開放得很慢，並強調防疫政策鬆綁的重點在於「一種free的感覺」。

對於口罩新制，PTT上也有不少網友表達不滿，「在餐廳外不戴，走進餐廳要戴，坐下又脫掉，站起來上廁所再戴上，回來吃飯再脫掉，這什麼智障政策」、「我進餐廳戴口罩開始吃脫，吃完再戴走出餐廳再脫，有人可以跟我解釋一下這樣防疫意義在哪」。

究竟室內戴口罩何時能解禁？行政院首席防疫顧問張上淳指出，就防疫立場，「過年後再開放最安全」；衛福部長薛瑞元則說，「已來到隧道的盡頭，光也已經看得到了」，透露民眾回到正常生活的日子不遠了。

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