12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

明天起取消戶外全程佩戴口罩，但什麼時機可不戴口罩，很多人還是「霧煞煞」，中央社整理7大情境QA，在戶外車站等車、參加室外演唱會、大樓中庭等是否需戴口罩，解答一次看。

Q：在室外型大眾交通運輸站點，如士林捷運站高架月台、台中烏日高鐵站高架月台、台鐵室外月台等，要戴口罩嗎？

A：捷運站不論是室內型封閉站點或戶外型月台，只要進站就必須全程佩戴口罩，直到出站到戶外才可以免戴口罩。

據台灣高鐵新聞稿內容，旅客需遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關防疫規定，自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程戴著。

台鐵表示，旅客進入車站室內空間及付費區（含月台及車廂）均須佩戴口罩。如能與不特定對象保持安全社交距離或對方有戴口罩的情況下，飲食期間可暫時取下口 罩，但應避免交談，飲食完畢後仍須佩戴。

Q：等公車是否需要戴口罩？

A：在戶外站牌等公車不用戴口罩，但上車後就必須全程佩戴，仍建議體質敏感、有慢性病或發燒呼吸道症狀的民眾，於人潮密集區可戴口罩。

Q：露營帳篷內算是需要戴口罩的室內空間嗎？

A：中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾說明，室內的定義為有屋頂、四面有牆壁等阻隔物的建築物內部空間，由於帳篷或營帳有一面敞開，就不會認定為室內空間，可以不用戴口罩。

Q：在社區型大樓中庭需要戴口罩嗎？

A：社區型大樓中庭不符合有屋頂、四面有牆壁等阻隔物定義，並不屬於室內空間，因此是以不用戴口罩為原則，但若大樓管委會有較嚴格的內部口罩規定，住戶仍須遵守。

Q：到外面用餐時，哪些環節不用戴口罩？

A：民眾在餐廳或用餐地點外的戶外空間候位時，或是餐廳戶外用餐空間吃飯、交談，都可以不用佩戴口罩，但若人潮較密集時，仍可選擇戴口罩。

於餐廳室內用餐空間時，在點餐至餐點上桌前，都必須佩戴口罩，只有在吃飯過程不用戴口罩，但如果在吃飯過程中，需要離開座位時，還是必須將口罩戴起來。

若在吃飯過程中，有唱歌需求，也可以不用戴口罩。另外，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定。

Q：在學校教室裡，什麼時候可以不戴口罩？

A：致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照，以及進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動等，可以不戴口罩，但上述室內可免戴口罩的課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

Q：戶外演唱會需要戴口罩嗎？

A：雖然戶外取消全程佩戴口罩規定，但一般大型戶外活動，如演唱會等，仍須依主辦方規定。

至於歲末跨年大型室外活動的口罩等防疫規定，將視疫情變化另行研擬，預計再觀察1到2週後說明。

商品推薦