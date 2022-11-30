疫情降幅減少 莊人祥稱與「這些因素」有關

新冠肺炎疫情持續趨緩，但降幅減少，昨天和上周同日相比下降5%，今天和上周三相比則僅減少1%。指揮中心發言人莊人祥表示，降幅減少和疫情探底、選舉不通報以及返鄉投票南來北往，都有關係；但都還在10%的降幅預期範圍內。

對於病例數下降趨緩，是否與上周逢九合一大選，因應「5+n」隔離政策民眾確診無法投票有關。莊人祥表示，「確實有可能」，可能會因為確診者不通報，使得下降幅度比較大，隨著民眾正常通報，病例數下降幅度又趨緩，但這不會主要原因；因為選舉南來北往的人潮也是可能因素。

其他因素也包括疫情持續探底。莊人祥說，雖然不知道疫情的底在哪裡，但本來就預期疫情下降幅度會比上周更趨緩。

但他表示，就算這兩周疫情探底，也不會像八月中旬到底後馬上回升。主要是因為還沒有看到突出的變異株，不過日韓也沒有看到新變異株流行，疫情仍然些微回升，因此有可能疫情到底後停滯於現在的水準上下起伏。

隨著疫情趨緩，國內將於明天起開放全部室外取消全程配戴口罩的規定，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定。室內空間、場所，如車廂、船舶、航空器等運具，仍維持全程戴口罩，但運動、拍照、自行開車、直播錄影、水域活動、外出有飲食需求等六大情況下可免戴口罩，唱歌也無需戴口罩。

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