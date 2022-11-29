較上周二略降5%！本土+1萬7240例 49例境外、21死
指揮中心取消天天例行記者會第一天，國內新增1萬7240例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，較上周二少910例，減少5.0%。
今日新增本土病例，為7978例男性、9255例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,582例)，台中市(2,360例)，高雄市(2,128例)，桃園市(1,641例)，台南市(1,544例)，台北市(1,523例)，彰化縣(1,035例)，屏東縣(579例)，新竹縣(567例)，苗栗縣(489例)，雲林縣(485例)，新竹市(418例)，南投縣(362例)，嘉義縣(351例)，宜蘭縣(280例)，花蓮縣(241例)，嘉義市(195例)，基隆市(178例)，台東縣(144例)，金門縣(84例)，澎湖縣(49例)，連江縣(5例)。
今日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、14例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年10月4日至11月25日，死亡日期介於5月27日至11月26日。
新增49例境外移入個案中，為23例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、帛琉(各2例)，泰國、紐西蘭、馬來西亞及越南 (各1例)移入，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年11月1日至11月28日。
指揮中心統計，截至目前國內累計829萬5652例確診，分別為3萬7656例境外移入、825萬7942例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬4297例死亡病例，其中1萬4280例本土，個案居住縣市分布為新北市2,822例、台北市1,575例、台中市1,504例、高雄市1,394例、桃園市1,060例、台南市1,059例、彰化縣884例、屏東縣564例、南投縣466例、雲林縣454例、苗栗縣388例、嘉義縣366例、宜蘭縣309例、基隆市305例、花蓮縣247例、嘉義市241例、新竹縣231例、台東縣186例、新竹市155例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。
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