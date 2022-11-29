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單日確診數 215天來新低

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙邱宜君／台北報導
王必勝說，下周應會到最近疫情以來的最低點，有幾天甚至會跌破1萬。但還沒有太多證據之前，不會繼續縮短確診者隔離天數。圖／指揮中心提供
王必勝說，下周應會到最近疫情以來的最低點，有幾天甚至會跌破1萬。但還沒有太多證據之前，不會繼續縮短確診者隔離天數。圖／指揮中心提供

國內昨天新增一萬○五八三例新冠肺炎本土個案，與上周一相較，下降百分之十一，單日確診案例數是自四月廿七日以來、相隔二一五天新低；疫情持續下探，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，下周應會來到最近疫情以來最低點，甚至會有幾天確診數在一萬以下，不過在尚無太多證據前，不會縮短確診者隔離天數。

昨天新增中重症七十一例、死亡個案四十一例，一月至今中重症累計三萬七○六四例，其中死亡累計一萬三四二一例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增死亡個案中，有卅六例具慢性病史、廿八例未接種三劑以上疫苗、十五例未接種任何疫苗。較年輕死亡個案為卅多歲男性，本身有肝硬化等慢性病史，曾經接種三劑疫苗，確診兩天後曾使用瑞德西韋等藥物，但仍因呼吸衰竭及休克過世，死因為新冠肺炎和呼吸衰竭。

中重症七十一例，分別為卅八例中症和卅三例重症，其中三例兒童重症，分別為兩例孩童多系統發炎症候群（ＭＩＳ─Ｃ）和一例肺炎個案。

羅一鈞表示，肺炎重症個案為七歲男童，本身有先天心臟及肌肉疾病，曾接種兩劑疫苗，十一月十一日起發燒、氧氣濃度下降至急診，經ＰＣＲ陽性確診，因肺炎及呼吸窘迫，十二日收治加護病房，使用瑞德西韋和高流量氧氣鼻管治療，廿五日已轉至一般病房。目前兒童重症累計二七五例，ＭＩＳ─Ｃ增至一七九例、肺炎增至卅例，死亡維持卅八例。

新冠肺炎 COVID-19 慢性病 羅一鈞 瑞德西韋 王必勝

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