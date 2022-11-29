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防疫鬆綁 12月起室外不用戴口罩

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
12月1日起開放全部室外取消全程配戴口罩的規定，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定。圖／指揮中心提供
12月1日起開放全部室外取消全程配戴口罩的規定，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定。圖／指揮中心提供

新冠防疫政策大鬆綁。指揮中心昨（28）日宣布，自12月1日起開放室外免戴口罩、室內餐飲可逐桌敬酒，口罩禁令大幅解除；同時，12月10日起取消入境人數上限，也將有條件開放探病，三大解封措施陸續上路。

指揮中心指出，耶誕、跨年等大型室外活動之口罩相關規定，將視近期疫情變化另行研擬，最快一周內就可完成。

針對只通報中重病例及法定傳染病的降級等，指揮中心指出，目前仍在討論中，將根據疫情狀況適時調整，包括疫情記者會將改為每周一、四召開；只要滿足「疫情流感化、工作常態化」兩條件，指揮中心將隨之降級。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，實施快滿555天的口罩禁令將大幅鬆綁，自12月1日起，取消戶外全程佩戴口罩規定；至於室內部分，則再開放兩項規定，分別是開放唱歌免戴口罩、取消宴席不得逐桌敬酒。此外，歲末跨年大型室外活動之口罩相關規定，將視近期疫情變化，估計一、兩周內宣布。

王必勝說：「不管如何，（口罩限令）一定會比去年鬆很多。」他也提醒民眾，即使口罩禁令鬆綁，但戴口罩仍可預防很多呼吸道病毒、疾病的威脅，仍建議在「人多、擁擠（無法維持社交距離）、空氣不流通」的空間戴上口罩，做好個人防護、自主防疫。

除口罩令放寬外，12月10日起，指揮中心也將取消入境人數上限以及鬆綁探病限制。王必勝表示，呼應國內民眾需求，並考量國內疫情趨緩且穩定可控後，自12月10日零時起，取消入境人數限制。至於確診者隔離5+N天的規定是否放寬？王必勝指出，縮短時間讓確診者外出，會使傳播病毒機率更大，如今在沒太多證據前還不會調整，指揮中心將視國際情況進一步調整。

醫療應變組副組長羅一鈞則宣布，自12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病，說明考量疫情趨緩可控，全國醫院住院病人有條件開放探病，探病時段為每日固定一時段，每名住院病人每次至多兩名訪客為限。

不過，如有病人實施手術需家人陪同、急診、病情惡化或其他特殊原因等四大例外情形，則不限探病時段和訪客人數。

新冠肺炎 COVID-19 王必勝 口罩 社交距離 羅一鈞 隔離

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