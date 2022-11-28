快訊

懶人卡／不忍了！烏魯木齊大火燒出民怨 大陸多地爆發反封控「白紙革命」

高市議員黃捷加入民進黨團運作 黨部主委曝：很快會入黨

桃園20多歲媽兩度出遊3天 1歲女兒獨留在家沒吃喝餓死

BA.5次世代疫苗6歲以上可打 北市29日起預約

中央社／ 台北28日電
BA.5次世代疫苗。示意圖／中央社
BA.5次世代疫苗。示意圖／中央社

中央流行疫情指揮中心今天宣布，滿6歲兒童12月2日起可接種莫德納雙價BA.5次世代疫苗作追加劑。台北市衛生局表示，符合資格者明天起可上疫苗預約平台登記，12月5日起接種。

指揮中心今天宣布，12月2日起開放5至11歲兒童接種COVID-19疫苗追加劑，與最後一劑基礎劑間隔至少12週（84天），其中滿6歲兒童可選擇莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗，未滿6歲兒童則可接種單價輝瑞疫苗（兒童劑型）。

台北市衛生局下午發布新聞稿表示，台北市新冠疫苗接種預約平台第40期明天上午9時起開放預約，疫苗種類包含莫德納次世代雙價BA.1及BA.4/5、BNT、輝瑞疫苗（兒童劑型）、Novavax等。

衛生局指出，此次預約接種日期為12月5日至11日，共提供近6萬個名額，包含莫德納次世代雙價BA.1提供約5175個名額、莫德納次世代雙價BA.4/5提供逾3萬個名額。

衛生局呼籲，目前仍處Omicron變異株疫情流行期，符合資格者請儘速接種，以降低重症、住院甚至死亡風險。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新增41例死亡個案、71例中重症 增3兒童重症

第2批莫德納BA.5疫苗61.3萬劑抵台 12月2日配送

《巫師3：狂獵》次世代更新揭亮點！新增越肩視角並收錄《獵魔士》全新任務

最新次世代雙價疫苗來了 台南明起開放36場衛生所注射

相關新聞

BA.5次世代疫苗6歲以上可打 北市29日起預約

中央流行疫情指揮中心今天宣布，滿6歲兒童12月2日起可接種莫德納雙價BA.5次世代疫苗作追加劑。台北市衛生局表示，符合資...

12月1日起口罩禁令取消 室外全部免戴、可逐桌敬酒

疫情趨緩，本土新冠肺炎BA.5疫情上周確診數較前一周減少18.6％，指揮中心指揮官王必勝宣布，12月1日起開放全部室外取消全程配戴口罩的規定，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定；至於歲末、跨年大型活動的口罩規定，則視近期疫情變化而定。王必勝表示，外出於室內空間、室內場所包括車廂、船舶、航空器等運具的內部空間，應維持全程戴口罩，但符合例外情形者，得免戴口罩。

疫情持續下探 王必勝估下周跌破1萬例

新冠肺炎疫情持續下探，指揮中心指揮官王必勝說，下周應會到最近疫情以來的最低點，有幾天甚至會跌破1萬。但還沒有太多證據之前...

傳年底接任部桃院長 王必勝引侯友宜金句回應

隨著最新一波BA.5疫情在台灣以逐步下降，變異株也尚未在台灣產生新一波疫情，指揮中心疫情記者會也改每周只在一、四舉行。外...

王必勝指疫情達低度流行 指揮中心解散看「2條件」

新冠肺炎疫情穩定下降，指揮中心指揮官王必勝表示，病例數已在1萬出頭，初步達到設定的社區低度流行。除了12月1日起第一階段...

12月2日起 5至11歲兒童可接種追加劑

12歲以下兒童也可以接種追加劑疫苗了。12月2日起，莫德納BA.5次世代疫苗擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，滿5歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。