BA.5次世代疫苗6歲以上可打 北市29日起預約
中央流行疫情指揮中心今天宣布，滿6歲兒童12月2日起可接種莫德納雙價BA.5次世代疫苗作追加劑。台北市衛生局表示，符合資格者明天起可上疫苗預約平台登記，12月5日起接種。
指揮中心今天宣布，12月2日起開放5至11歲兒童接種COVID-19疫苗追加劑，與最後一劑基礎劑間隔至少12週（84天），其中滿6歲兒童可選擇莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗，未滿6歲兒童則可接種單價輝瑞疫苗（兒童劑型）。
台北市衛生局下午發布新聞稿表示，台北市新冠疫苗接種預約平台第40期明天上午9時起開放預約，疫苗種類包含莫德納次世代雙價BA.1及BA.4/5、BNT、輝瑞疫苗（兒童劑型）、Novavax等。
衛生局指出，此次預約接種日期為12月5日至11日，共提供近6萬個名額，包含莫德納次世代雙價BA.1提供約5175個名額、莫德納次世代雙價BA.4/5提供逾3萬個名額。
衛生局呼籲，目前仍處Omicron變異株疫情流行期，符合資格者請儘速接種，以降低重症、住院甚至死亡風險。
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