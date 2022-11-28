BA.5次世代疫苗6歲以上可打 北市29日起預約

疫情趨緩，本土新冠肺炎BA.5疫情上周確診數較前一周減少18.6％，指揮中心指揮官王必勝宣布，12月1日起開放全部室外取消全程配戴口罩的規定，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定；至於歲末、跨年大型活動的口罩規定，則視近期疫情變化而定。王必勝表示，外出於室內空間、室內場所包括車廂、船舶、航空器等運具的內部空間，應維持全程戴口罩，但符合例外情形者，得免戴口罩。

2022-11-28 15:58