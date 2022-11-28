快訊

王必勝指疫情達低度流行 指揮中心解散看「2條件」

中國為何激起「白紙革命」？從烏魯木齊延燒的反封控之怒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳年底接任部桃院長 王必勝引侯友宜金句回應

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠邱宜君／台北即時報導
外傳王必勝年底將接任桃園部立醫院院長一職。對此，王必勝說，「謝謝大家關心，套一句侯市長金句，把握當下好好做事」。圖／指揮中心提供
外傳王必勝年底將接任桃園部立醫院院長一職。對此，王必勝說，「謝謝大家關心，套一句侯市長金句，把握當下好好做事」。圖／指揮中心提供

隨著最新一波BA.5疫情在台灣以逐步下降，變異株也尚未在台灣產生新一波疫情，指揮中心疫情記者會也改每周只在一、四舉行。外傳指揮官王必勝將出任部立桃園醫院院長一職。王必勝回應時並未否認，並引用新北市長侯友宜的說話回應。

疫情記者會不再每天舉行，是否新冠肺炎將降類為第四類？王必勝表示，防疫工作會持續下去，改為第四類傳染病要看國內、外疫情趨勢，WHO、美國緊急公衛事件都仍未解除，都還要持續觀察。

至於指揮中心降級或解散？王必勝提兩條件，疫情流感化、工作常態化，是否達成條件會呈報給行政院，並由行政院裁定。很期待這天到來，代表疫情流感化了，國人已可常態因應。

疫情流感化的時機點預估上，王必勝說，以趨勢來看，無法提前預估，國外也是邊走邊看，指揮中心持續進行鬆綁，並觀察疫情發展狀況和趨勢，但條件到了就會往此方向進行。

此外，外傳王必勝年底將接任桃園部立醫院院長一職。對此，王必勝說，「謝謝大家關心，套一句侯市長金句，把握當下好好做事」。

本土疫情趨勢。圖／指揮中心提供
本土疫情趨勢。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 王必勝

延伸閱讀

王必勝指疫情達低度流行 指揮中心解散看2條件

侯友宜：會有謝票行程 用不太一樣的形式謝謝幫我的市民好朋友

陳時中選前之夜湧入3萬人參與 薛瑞元、王必勝同時現身

參加陳時中選前之夜？王必勝怨沒被邀「回家也很好」

相關新聞

12月1日起口罩令鬆綁！室外免戴口罩、餐廳可逐桌敬酒

疫情趨緩，本土新冠肺炎BA.5疫情上周確診數較前一周減少18.6％，指揮中心指揮官王必勝宣布，12月1日起開放全部室外取...

指揮中心本周起 僅周一、周四舉行疫情記者會

指揮中心從疫情一級開設以來，除每波疫情穩定後周末不舉行記者會外，每日皆透過記者會公布最新疫情概況，讓國人能夠知曉疫情概況...

王必勝指疫情達低度流行 指揮中心解散看「2條件」

新冠肺炎疫情穩定下降，指揮中心指揮官王必勝表示，病例數已在1萬出頭，初步達到設定的社區低度流行。除了12月1日起第一階段...

本土+10583例、相隔215天創新低 76例境外、41死

這波BA.5新冠肺炎疫情再創新低，今天新增1萬0583例本土個案，較上周一下降11％，且是4月27日以來、相隔215天來...

指揮中心宣布取消每周入境人數限制 12月10日上路

中央流行疫情指揮中心今宣布，考量國內疫情趨緩且穩定可控，以及盤點國內防疫與醫療量能後，依照航班表定抵台時間，自今年12月...

12月2日起 5至11歲兒童可接種追加劑

12歲以下兒童也可以接種追加劑疫苗了。12月2日起，莫德納BA.5次世代疫苗擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，滿5歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。