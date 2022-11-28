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傳年底接任部桃院長 王必勝引侯友宜金句回應
隨著最新一波BA.5疫情在台灣以逐步下降，變異株也尚未在台灣產生新一波疫情，指揮中心疫情記者會也改每周只在一、四舉行。外傳指揮官王必勝將出任部立桃園醫院院長一職。王必勝回應時並未否認，並引用新北市長侯友宜的說話回應。
疫情記者會不再每天舉行，是否新冠肺炎將降類為第四類？王必勝表示，防疫工作會持續下去，改為第四類傳染病要看國內、外疫情趨勢，WHO、美國緊急公衛事件都仍未解除，都還要持續觀察。
至於指揮中心降級或解散？王必勝提兩條件，疫情流感化、工作常態化，是否達成條件會呈報給行政院，並由行政院裁定。很期待這天到來，代表疫情流感化了，國人已可常態因應。
疫情流感化的時機點預估上，王必勝說，以趨勢來看，無法提前預估，國外也是邊走邊看，指揮中心持續進行鬆綁，並觀察疫情發展狀況和趨勢，但條件到了就會往此方向進行。
此外，外傳王必勝年底將接任桃園部立醫院院長一職。對此，王必勝說，「謝謝大家關心，套一句侯市長金句，把握當下好好做事」。
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