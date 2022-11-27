本土+1萬3276例 下降幅度如預期 境外35例、25死

新冠肺炎疫情持續趨緩，國內新增1萬3276例本土個案，較上周日減少2921例，下降18％。另新增境外移入35例、死亡25例。指揮中心發言人莊人祥表示，上周總病例數較前一周減少18.6%，下降幅度仍和預期一樣約一成到二成。

今日新增本土病例，5980例男性、7281例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,064例)，台中市(1,729例)，高雄市(1,708例)，桃園市(1,463例)，台北市(1,203例)，台南市(1,176例)，彰化縣(776例)，屏東縣(401例)，新竹縣(397例)，新竹市(394例)，雲林縣(361例)，苗栗縣(296例)，嘉義縣(239例)，宜蘭縣(233例)，南投縣(219例)，基隆市(179例)，花蓮縣(139例)，嘉義市(133例)，台東縣(100例)，金門縣(44例)，澎湖縣(21例)，連江縣(1例)。

今日新增25例本土病例死亡個案，為15例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、皆具慢性病史、14例未接種三劑以上新冠肺炎疫苗。確診日介於今年10月12日至11月24日，死亡日期介於11月5日至11月24日。

今日新增35例境外移入個案中，為13例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(3例)，日本（2例），菲律賓及澳門 (各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計826萬7720例確診，分別為3萬7538例境外移入，823萬128例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬4235例死亡病例，其中1萬4218例本土，個案居住縣市分布為新北市2,815例、台北市1,568例、台中市1,495例、高雄市1,392例、桃園市1,055例、台南市1,051例、彰化縣878例、屏東縣562例、南投縣461例、雲林縣451例、苗栗縣388例、嘉義縣364例、宜蘭縣309例、基隆市303例、花蓮縣247例、嘉義市240例、新竹縣230例、台東縣185例、新竹市154例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。 新增1萬3276例本土個案，較上周日減少2921例，下降18％。另新增境外移入35例、死亡25例。圖／指揮中心提供 新增1萬3276例本土個案，較上周日減少2921例，下降18％。另新增境外移入35例、死亡25例。圖／指揮中心提供 新增1萬3276例本土個案，較上周日減少2921例，下降18％。另新增境外移入35例、死亡25例。圖／指揮中心提供 新增1萬3276例本土個案，較上周日減少2921例，下降18％。另新增境外移入35例、死亡25例。圖／指揮中心提供

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