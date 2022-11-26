BA.5次世代疫苗 12月起安排校園接種

國內次世代雙價疫苗陸續開打，根據指揮中心統計，相較BA.1、BA.5兩款次世代雙價疫苗，接種第一周約落在15萬人次左右，打氣並沒有明顯落差，較早開打的BA.1次世代雙價疫苗，至今已接種178萬人次，未來12至17歲及6至11歲兒童及青少年，將安排在校園接種BA.5次世代雙價疫苗，估計接種的量會更多。

指揮中心發言人莊人祥表示，BA.1次世代雙價疫苗在9月24日開打，前8天（9月24日至10月1日）打15萬4946人次，BA.5次世代雙價疫苗在11月18日開打，前8天（11月18日至11月25日）打15萬7536人次，數量並無太大落差。日前BA.5次世代雙價疫苗首批70萬劑抵台，疫苗第一周送往各縣市預備接種時，數量多半不會太多，加上多半是前一周預約接種，因此要觀察施打量，應待開打第二周較明朗。

未來12至17歲及6至11歲將安排在校園接種BA.5次世代雙價疫苗，莊人祥表示，校園接種前衛生局都會先進行意願調查，估算整體接種量後，後續才會安排接種時間，然而現在部分學校仍在接種流感疫苗，加上後續BA.5疫苗到貨日期尚未確定，最快12月起才會安排校園接種。

日前指揮中心透露，12月初有望口罩第一階段鬆綁，莊人祥表示，近期都有向個別專家諮詢口罩鬆綁意見，大多專家對於戶外維持社交距離情況下，有共識鬆綁口罩措施，但12月大型活動較多，因此仍要再研議，預計周一會開會討論。

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