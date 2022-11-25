11月26日投票日 王必勝：約6.5萬確診者無法投票
明天是九合一選舉投票日。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，約有6萬5000人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）受影響無法投票。
王必勝下午在指揮中心記者會說，從星期二（22日）至今4天，共有6萬6000人確診，估計明天確診人數約1萬多人，整個有8萬人確診，其中有投票權占8成約6萬多人，估計6萬5000人受影響無法投票。
外界擔心有些人為了投票，即使確診也不通報，黑數是否特別多。
王必勝說，根據指揮中心觀察，估計這週約10萬5000人至11萬人確診，目前看起來確診數至今和趨勢差不多，未特別減少，大家可放心。
中央選舉委員會日前透過新聞稿指出，11月26日地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日在即，依司法院大法官釋字第690號解釋及傳染病防治法規定，尚未解除隔離的確診者不得外出。
疫情快報
▪【疫情專題】11月25日新增本土14,138例、境外移入57例 確診死亡56例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言