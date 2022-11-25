11月26日投票日 王必勝：約6.5萬確診者無法投票

明天是九合一選舉投票日。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，約有6萬5000人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）受影響無法投票。

王必勝下午在指揮中心記者會說，從星期二（22日）至今4天，共有6萬6000人確診，估計明天確診人數約1萬多人，整個有8萬人確診，其中有投票權占8成約6萬多人，估計6萬5000人受影響無法投票。

外界擔心有些人為了投票，即使確診也不通報，黑數是否特別多。

王必勝說，根據指揮中心觀察，估計這週約10萬5000人至11萬人確診，目前看起來確診數至今和趨勢差不多，未特別減少，大家可放心。

中央選舉委員會日前透過新聞稿指出，11月26日地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日在即，依司法院大法官釋字第690號解釋及傳染病防治法規定，尚未解除隔離的確診者不得外出。

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