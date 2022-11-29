投票防疫規定公佈！網友熱議5大QA一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
投票防疫規定公佈！網友熱議5大QA一次看。 圖片來源/unsplash
投票防疫規定公佈！網友熱議5大QA一次看。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「投票防疫」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大問答排行。

11月26日即將迎來九合一大選，許多民眾都十分關心投票的防疫規定，不過隨著防疫規定不斷更新，相信還是有人不清楚，究竟快篩陽性確診者到底能不能參加投票？選舉當天若出現症狀又該怎麼辦呢？

11月21日起「確診者」無法投票 有症狀者須走「防疫專區」

▲ 投票防疫規定網友熱議5大問答 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 投票防疫規定網友熱議5大問答 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上「投票防疫」相關話題，發現不少網友對於投票防疫規定，最關注的是「11月21日起確診者無法投票」，根據現行5＋N規定，11月26日剛好是隔離最後一天，因此無法參與投票，有民眾得知消息後感嘆道「確診者又不是自己故意要確診的，政府應該要有配套措施，而不是直接不準參與投票吧」，覺得政府應該要參考國外投票經驗實施配套措施，但也有許多網友回應「我比較不想投個票染疫變成生命危機」、「不分黨派都有染疫的，這項決議公平，也可降低民眾被感染風險」，認為限制確診者投票對選舉結果的影響不大，健康更為重要。

若有確診者無視規定仍出門投票，指揮中心表示「將依法開罰20到200萬」，有網友留言抱怨「為何行使應有的權利還要被罰？」，其他民眾則回覆「本來違反防疫規定出門就會被罰錢啊」、「又不是選舉當週裁罰，而是現行規定就是如此，跟投票無關吧」，對於違法應受到裁罰的規定表示認同。

此外，中選會補充說明「本次選舉特別設置了『防疫專區』，若民眾體溫過高就會被引導至該區域」，有看到消息的網友讚道「的確要有，畢竟如果是流感也是會傳染給別人」、「起碼有降低一點風險」，但也有民眾保有疑慮，說道「現場可以抓是不是確診者嗎？」，對此指揮中心回應「不會提供確診名單給選務單位，選舉期間也不會在投開票所受理檢舉，避免影響投票秩序，欲檢舉者可事後向衛生單位檢舉」，並表示可透過領票紀錄與確診資料比對，確認是否有人違反規定出門。

防疫當前，提醒大家進入投票所仍須按照規定配戴口罩，且須注意口罩上不可有候選人姓名、號次、競選口號等內容，以免不小心觸法喔！

觀看原文→https://reurl.cc/4XjQlD

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

他信箱留「這紙條」被塞爆競選口罩 網反彈：有怪味道不好用

投票日戴候選人名字口罩最重罰5百萬 議員：應先勸導

防疫鬆綁！口罩令大解放後…理賠金還能申請？

滙豐旅人卡友「旅行不便險」 染疫取消行程最高賠3.1萬

相關新聞

12月1日起室外不用戴口罩 放寬探病、取消入境人數限制

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心預估下周確診數可能會達到這波疫情以來的最低點，甚至確診數會降至一萬以下，指揮官王必...

指揮中心規畫降級 不再每天舉行記者會

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，十二月起戶外可免戴口罩，防疫步入新階段；新冠肺炎是否降為第四類傳染性疾病？指揮中心存廢？備...

投票防疫規定公佈！網友熱議5大QA一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「投票防疫」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大問答排行。

身心障礙疫情指引 迄今未訂

疫情趨緩，口罩禁令即將解除，但衛福部至今尚未擬定「身心障礙族群的新冠疫情因應指引」，動作之慢連執政黨立委都看不下去，大呼...

防疫鬆綁 12月起室外不用戴口罩

新冠防疫政策大鬆綁。指揮中心昨（28）日宣布，自12月1日起開放室外免戴口罩、室內餐飲可逐桌敬酒，口罩禁令大幅解除；同時...

BA.2.75變異株 本土首度驗出

國內新冠肺炎疫情趨緩，但上周卻首度驗出三例BA.2.75變異株本土個案，為北部家族群聚，分別為四十多歲女性、十多歲女童及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。