投票防疫規定公佈！網友熱議5大QA一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「投票防疫」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大問答排行。

11月26日即將迎來九合一大選，許多民眾都十分關心投票的防疫規定，不過隨著防疫規定不斷更新，相信還是有人不清楚，究竟快篩陽性確診者到底能不能參加投票？選舉當天若出現症狀又該怎麼辦呢？

11月21日起「確診者」無法投票 有症狀者須走「防疫專區」

▲ 投票防疫規定網友熱議5大問答 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上「投票防疫」相關話題，發現不少網友對於投票防疫規定，最關注的是「11月21日起確診者無法投票」，根據現行5＋N規定，11月26日剛好是隔離最後一天，因此無法參與投票，有民眾得知消息後感嘆道「確診者又不是自己故意要確診的，政府應該要有配套措施，而不是直接不準參與投票吧」，覺得政府應該要參考國外投票經驗實施配套措施，但也有許多網友回應「我比較不想投個票染疫變成生命危機」、「不分黨派都有染疫的，這項決議公平，也可降低民眾被感染風險」，認為限制確診者投票對選舉結果的影響不大，健康更為重要。

若有確診者無視規定仍出門投票，指揮中心表示「將依法開罰20到200萬」，有網友留言抱怨「為何行使應有的權利還要被罰？」，其他民眾則回覆「本來違反防疫規定出門就會被罰錢啊」、「又不是選舉當週裁罰，而是現行規定就是如此，跟投票無關吧」，對於違法應受到裁罰的規定表示認同。

此外，中選會補充說明「本次選舉特別設置了『防疫專區』，若民眾體溫過高就會被引導至該區域」，有看到消息的網友讚道「的確要有，畢竟如果是流感也是會傳染給別人」、「起碼有降低一點風險」，但也有民眾保有疑慮，說道「現場可以抓是不是確診者嗎？」，對此指揮中心回應「不會提供確診名單給選務單位，選舉期間也不會在投開票所受理檢舉，避免影響投票秩序，欲檢舉者可事後向衛生單位檢舉」，並表示可透過領票紀錄與確診資料比對，確認是否有人違反規定出門。

防疫當前，提醒大家進入投票所仍須按照規定配戴口罩，且須注意口罩上不可有候選人姓名、號次、競選口號等內容，以免不小心觸法喔！

觀看原文→https://reurl.cc/4XjQlD

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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